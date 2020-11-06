Московский НПЗ подарил четырех лебедей в парк Митино

Лебеди​ стали настоящим символом Капотни. Фото Московского НПЗ

Московский НПЗ передал четырех лебедей ландшафтному парку «Митино». Весной этого года одна из пар, живущих на пруду у предприятия, принесла потомство – четырех птенцов. Это уже шестое поколение лебедей Московского НПЗ. Переезд птенцов был проведен совместно с объединенной дирекцией «Мосгорпарка».

Накануне птиц осмотрел орнитолог: птенцы прекрасно развиты и полностью здоровы. Их новым местом обитания станет Пенягинский пруд ландшафтного парка «Митино». Местное семейство там насчитывает 6 лебедей. Птицы появились в Митино по многочисленным просьбам жителей района, которые любят наблюдать за природой.

Оставшиеся лебеди Московского НПЗ будут зимовать в теплом вольере. За птицами обеспечен необходимый уход. Чтобы они легче переносили зимовку, им предлагают специальное меню с витаминными добавками: морковь, огурцы, озимую пшеницу, дробленую кукурузу. Весной семейство вновь вернется на воду.

Пруд Московского НПЗ в Капотне – это уникальная экосистема: берега водоема аккуратно выложены камнем, на воде размещены деревянные плоты с домиками, чтобы птицы чувствовали себя комфортно. Созданные условия так нравятся птицам, что они постоянно выводят потомство. Предыдущее поколение лебедей было передано столичному Зоопарку, где они прекрасно уживаются с другими птицами.

«Лебединые ряды» московских парков пополняются. Белоснежных птиц можно увидеть в ЦПКиО им. Горького, Сокольниках и Царицыно. «Митино» теперь – настоящий «лебединый парк». Приятно наблюдать, что пруд Московского НПЗ в Капотне – тоже является прекрасным местом отдыха для жителей со сложившейся экосистемой, где можно понаблюдать за птицами», – отметила и.о. заместителя директора «Мосгорпарка» Дарья Косинова.

«Многие поколения лебедей Московского НПЗ стали настоящим символом Капотни. И, конечно, это говорит о том, что птицы живут в комфортных условиях, – пояснил директор парка «Митино», депутат Московской городской Думы Игорь Бускин. - Мы рады новым обитателям парка Митино, которые появились благодаря такому совместному экологическому проекту с предприятием. Птицы останутся на зимовку в специально оборудованном тёплом вольере в сквере по Олонецкому проезду, а весной будут радовать посетителей ландшафтного парка «Митино» на Пенягинском пруду».