«Играла с мячом и просто рухнула»: 11-летняя девочка умерла на уроке физкультуры

11-летней девочке стало плохо на уроке физкультуры. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Прямо на уроке физкультуры в пятницу, 6 ноября, стало плохо 11-летней ученице одной из школ на Юге столицы. По словам одноклассников Алины*, девочка в этот момент просто играла с мячом.

- Мы сдавали нормативы по прыжкам. Но до нее очередь еще не дошла. Она набивала мяч рукой и вообще была в хорошем настроении. В какой-то момент она рухнула на пол, и мы все закричали, - рассказала следователям одна из одноклассниц погибшей школьницы.

Первым откачать ребенка попытался учитель физкультуры, позже ему на помощь прибежала медсестра. Скорую тоже долго ждать не пришлось. Реаниматологи через четыре минуты были в спортзале. 40 минут с помощью специального оборудования они пытались запустить сердце девочки. Не вышло.

Как удалось выяснить «КП», по предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Тело ребенка направлено на экспертизу, результаты которой будут готовы в течение суток.

- По факту смерти ребенка в школе на территории Южного административного округа проводится доследственная проверка, - сообщила «Комсомольской правде» Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве.

Погибшая девочка воспитывалась во вполне благополучной семье. Судя по документам, которые имеются в школе, ранее проблем со здоровьем у нее не было. Девочка училась в пятом классе.

- В тот день школьница не жаловалась на плохое самочувствие. Освобождения от физкультуры у нее не было, - сообщил «КП» источник в следствии.

*Имя ребенка изменено по этическим соображениям.