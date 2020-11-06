Новый бюджет защитит уровень жизни москвичей

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Вице-мэр Москвы Владимир Ефимов назвал бюджет следующих трёх лет «социально-ориентированным». В бюджете Москвы планируется не только сохранить, но и увеличить уровень социальных выплат и пенсий, а также расходов на здравоохранение и образование.

В московском бюджете впервые за много лет расходы превысят доходы. При запланированных 3,15 трлн рублей расходов, доходы составят только 2,6 трлн.. При этом власти планируют увеличить социальные выплаты, общая доля которых составит в бюджете больше половины - 56%. На 12% больше будет потрачено на здравоохранение, на 6% больше - на выплаты пенсионерам, поддержку семей с детьми, зарплаты бюджетникам, ремонт и оборудование школ, больниц. Всего на социальную поддержку москвичей в бюджете 2021 года предусмотрено 569 млрд рублей, на развитие образования - 426,4 млрд рублей, на здравоохранение - 447,1 млрд. Рублей.

Президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов, оценивая проект бюджета, обращает внимание на его беспрецедентную социальную направленность, и это на фоне дыры в бюджете, проделанной пандемией и вынужденным локдауном.

«Бюджет Москвы уже много лет традиционно носит социальную направленность, но проект на 2021-2023 годы выделяется даже в этом ряду, - подчёркивает он. - Городская казна понесла немалые расходы для поддержки малого и среднего бизнеса, сильно пострадавшего от пандемии COVID-19. Но, несмотря на эти незапланированные ощутимые траты, социальная доля в бюджете не только не сократилась, но увеличилась».

За счет бюджета города москвичи смогут получить высокотехнологичную медпомощь на сумму 10,9 млрд. рублей, а с учетом средств ОМС эта цифра возрастает до 33 млрд. рублей. Также среди приоритетных направлений - борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Так в расходной части бюджета запланированы 2,6 млрд. рублей для финансирования лучевой терапии. Расходы на обеспечение льготников бесплатными либо льготными лекарствами, изделиями медицинского назначения и специализированным лечебным питанием в 2021 г. составят 45,7 млрд. рублей

Владимир Платонов подчёркивает, что проект бюджета обеспечивает безусловное выполнение всех действующих социальных обязательств перед москвичами, но при этом открывает новые «окна возможностей». Например, через развитие инновационных медицинских центров, различных дистанционных сервисов и служб, помогающих противостоять пандемии. Во всем этом он видит дополнительные точки роста для бизнеса, так как такой подход московских властей подразумевает запуск целого комплекса инфраструктурных проектов. Это, по мнению президента Московской ТПП, дает дополнительные точки роста, так же, как и огромные усилия Правительства Москвы по выводу малого и микробизнеса в исключительно «белую» зону легальной работы.

На выраженную социальную направленность бюджета вопреки пандемии обращает внимание и депутат Московской Городской Думы, председатель Комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.

"Социальная поддержка затронет практически все слои населения города, - подчёркивает он. - Особый акцент, конечно, будет на системе здравоохранения, потому что в этом году она столкнулась с колоссальной нагрузкой. Задача — обеспечить доступной медпомощью по всем направлениям, а также усилить профилактические меры, которые являются основой здоровья граждан. Этот год нам это явно продемонстрировал».

Александр Козлов также отмечает явные отличия новой антикризисной политики Москвы от предыдущих лет. «В 90-ые годы в сложных ситуациях пытались сэкономить на образовании и культуре, ремонтах инфраструктуры, в частности, соцобъектах, считая, что они как-нибудь вытянут. Проживут ешё в имеющемся состоянии. Но сегодня кардинальным образом всё изменилось. Москва продолжает серьёзное финансирование системы образования, закупает необходимое новое оборудование и для школ, и для средне-специальных учебных заведений, чтобы они шли в ногу со временем. Будет продолжаться ремонт и строительство школ и детских садов. Особенно это актуально для Новой Москвы. Такое решение можно только приветствовать», - говорит депутат Мосгордумы.

При приоритете социальных обязательств, власти Москвы не забывают о стратегических направлениях, которые уже много лет двигают развитие экономики города. Это масштабные инфраструктурные проекты, вокруг которых завязано множество других бизнесов, а также развитие программ поддержки бизнеса. На это обращают внимание представители всех отраслевых бизнес-объединений.

Член Совета московской «Деловой России» Георгий Житков, отмечая сбалансированность проекта бюджета, обращает внимание на то, что в условиях довольно жесткого кризиса и серьезного снижения доходной части, треть его идет на развитие.

«Мэрия Москвы верит в силу предпринимательского сообщества столицы. Это значит, что в 2021 году будет новые рабочие места и новые налоги. Довольно большая сумма предусмотрена и на прямую поддержку МСП, - подчёркивает Георгий Житков. - Можно говорить, что в Москве отношения власти и бизнеса строятся на принципах двухстороннего движения. Власти города осознают свою ответственность перед предпринимательским сообществом, умеют мыслить глобально, не рефлексируют во времена кризиса, а думают о будущем развитии».

Вице-мэр Москвы по вопросам экономического развития Владимир Ефимов собирается закрыть бюджетный дефицит за счёт реализации масштабных инвестпрограмм, уже показавших свою состоятельность, и привлечения внешних заимствований.

«Впервые более чем за 10 лет Правительство Москвы выходит на рынок заимствований. Мы понимаем, что в период перезапуска экономики и ее восстановления после пандемии особенно важны дополнительные стимулы в виде госзаказа, и мы не хотим изымать из экономики города те деньги, которые вкладываем в нее, как инвестор, - подчёркивает вице-мэр. - На каждый вложенный городским бюджетом рубль приходится три рубля частных инвестиций, и мы прогнозируем существенный мультипликативный эффект от такого решения.

Всего за счёт выпуска гособлигаций, по словам Владимира Ефимова, планируется привлечь порядка 400 млрд рублей, Они закроют большую часть бюджетного дефицита. А уже в 2021 году мэрия ожидает восстановления городской экономики и ее роста на 6,5%.