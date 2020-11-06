Столичные власти не могут назвать стабильной ситуацию с коронавирусом

Обстановка с коронавирусом в Москве остается тревожной. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столице продлили дистанционное обучение для школьников еще на две недели, данные о новых заболевших увеличиваются – за последние сутки в Москве выявили 6253 человека с коронавирусом. Об обстановке в городе в интервью ТАСС рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова.

- Отметка в 6000 новых выявленных случаев коронавируса снова вызывает у нас тревогу. И, к сожалению, назвать ситуацию стабильной мы сейчас не можем, - сказала Анастасия Ракова.

Выросли цифры и по госпитализации людей - за четыре дня этой недели до 9%. За прошедшие сутки в больницы попали 1415 человек. В настоящее время коечный фонд занят на 70% (всего свыше 15 000 мест).

За прошедшие сутки в больницы попали 1415 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

Заммэра города рассказала, что в доле госпитализированных много тех, кто занимается самолечением. Но это неправильно. Ведь у врачей есть точные схемы лечения, лекарства (жаропонижающие и противовирусные) выдаются бесплатно.

Школьники были в зоне риска, поэтому их и перевели на удаленку – сначала на три недели, а теперь еще на две. Родителям, конечно, не очень нравится, что дети не под присмотром учителей.

- Статистика доказывает нам, что меры дают свой эффект. Сократить долю заболевших за четыре недели удалось вдвое — с 8,9 до 4,3%, - рассказала Анастасия Ракова.

К тому же заммэра привела аргументы, что несмотря на то, что большинство детей болезнь переносят легко, но есть и тяжелые случаи, поэтому лучше не рисковать и не подвергать детей опасности.

В настоящее время коечный фонд занят на 70% (всего свыше 15 000 мест). Фото: Иван МАКЕЕВ

- За все время пандемии дети составляют около 10% от всех заболевших (около 45 тысяч человек). Около 10% всех переболевших коронавирусом детей проходили лечение в больницах. Сейчас в московских клиниках около 180 детей, из них 11 человек находятся в реанимации, - сказала Ракова.

Власти города напоминают, что в городе нужно соблюдать социальную дистанцию, использовать средства защиты (маски и перчатки), максимально сократить походы в торговые центры и кинотеатры.

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