Обновление Московских центральных диаметров: В Ховрино откроют комфортный вокзал

Поезд МЦД на Белорусском вокзале. Фото: Алиса ТИТКО

В столице продолжается обновление действующих и перспективных маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД).

Сегодня, 6 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор – председатель правления РЖД Олег Белозёров провели селекторное совещание по вопросам развития Центрального транспортного узла (ЦТУ).

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ

В конце 2020 - в начале 2021 года на МЦД завершат сразу несколько крупных проектов:

- откроют новый вокзал Ховрино (перспективный маршрут МЦД-3);

- реконструируют действующие станции Подольск (МЦД-2), Крёкшино (перспективный маршрут МЦД-4) и Баковка (МЦД-1);

- запустят второй главный путь на участке "Реутов – Балашиха";

- увеличат количество пригородных поездов на Горьковском направлении (МЦД-4) до 16 пар. Это позволит сократить интервал движения с 4,3 до 3,8 минут в час пик. Интервал движения в сторону Балашихи уменьшится в 2 раза – с 60 до 30 минут;

- полностью обновят поезда МЦД-1 до конца этого года.

Вокзал в Подольске Фото: Павел КЛОКОВ

ПЛАНЫ

1. На первых двух линиях МЦД к 2024 году построят новые станции:

- Петровско-Разумовская;

- Марьина Роща;

- Дмитровская;

- Котляково;

- Печатники;

- Щукинская, которая заменит станцию Покровское-Стрешнево.

2. На МЦД-3 "Ленинградско-Казанский":

- построят путепроводную развязку на Николаевке;

- переустроят Митьковскую ветку;

- протянут тоннель на Казанском направлении.

Кроме того, свяжут проекты ВСМ "Москва – Санкт-Петербург" и МЦД-3 "Ленинградско-Казанский". Это ускорит и удешевит стройку, а также создаст первоклассные транспортные хабы, в которых объединятся диаметры, метро и высокоскоростное сообщение.

В черте Москвы поезда ВСМ будут останавливаться на станциях Зеленоград (Крюково) и Петровско-Разумовская. Благодаря этому москвичи смогут добираться в северную столицу, не тратя время на поездку на вокзал. А пассажиры из Санкт-Петербурга пересядут на московский транспорт, не доезжая до центра города.

Напомним, линия МЦД-3 длиной 85 километров с 42 остановками свяжет Зеленоград с подмосковным городом Раменское.

В вагоне поезда МЦД Фото: Михаил ФРОЛОВ

3. На МЦД-4 "Киевско-Горьковский":

- реконструируют конечную станцию Апрелевка;

- построят третий главный путь на участке "Солнечная – Апрелевка" и четвёртый главный путь на участке "Москва – Апрелевка";

- проложат соединительную ветку между Киевским и Белорусским направлениями;

- построят третий и четвёртый главные пути на участке "Курский вокзал – Каланчевская";

- построят четвёртый главный путь на участке "Курский вокзал – Карачарово";

- построят и реконструируют остановочные пункты МЦД-4.

Кроме того, в ближайшее время запустят второй главный путь на участке "Реутов – Балашиха".

В начале 2023 года, то есть на 1,5 года раньше запланированной даты, реконструируют участок "Курский вокзал – Каланчевская".

Напомним, линия МЦД-4 длиной 86 километра с 39 остановками свяжет города Апрелевка и Железнодорожный.

4. На Московском центральном кольце (МЦК):

- откроют в 2021 году пересадку в тёплом контуре на станции Окружная, а также внеуличные пешеходные переходы через пути МЦК в районе станций Коптево и Панфиловская;

- построят дополнительные вестибюли на станциях МЦК. Это коснётся тех платформ, на которых в ближайшие годы станет больше пассажиров.