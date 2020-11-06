Обновление Московских центральных диаметров: В Ховрино откроют комфортный вокзал

Поезд МЦД на Белорусском вокзале.
Фото: Алиса ТИТКО
В столице продолжается обновление действующих и перспективных маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД).
Сегодня, 6 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор – председатель правления РЖД Олег Белозёров провели селекторное совещание по вопросам развития Центрального транспортного узла (ЦТУ).
ЧТО ИЗМЕНИТСЯ
В конце 2020 - в начале 2021 года на МЦД завершат сразу несколько крупных проектов:
- откроют новый вокзал Ховрино (перспективный маршрут МЦД-3);
- реконструируют действующие станции Подольск (МЦД-2), Крёкшино (перспективный маршрут МЦД-4) и Баковка (МЦД-1);
- запустят второй главный путь на участке "Реутов – Балашиха";
- увеличат количество пригородных поездов на Горьковском направлении (МЦД-4) до 16 пар. Это позволит сократить интервал движения с 4,3 до 3,8 минут в час пик. Интервал движения в сторону Балашихи уменьшится в 2 раза – с 60 до 30 минут;
- полностью обновят поезда МЦД-1 до конца этого года.
Вокзал в Подольске
Фото: Павел КЛОКОВ
ПЛАНЫ
1. На первых двух линиях МЦД к 2024 году построят новые станции:
- Петровско-Разумовская;
- Марьина Роща;
- Дмитровская;
- Котляково;
- Печатники;
- Щукинская, которая заменит станцию Покровское-Стрешнево.
2. На МЦД-3 "Ленинградско-Казанский":
- построят путепроводную развязку на Николаевке;
- переустроят Митьковскую ветку;
- протянут тоннель на Казанском направлении.
Кроме того, свяжут проекты ВСМ "Москва – Санкт-Петербург" и МЦД-3 "Ленинградско-Казанский". Это ускорит и удешевит стройку, а также создаст первоклассные транспортные хабы, в которых объединятся диаметры, метро и высокоскоростное сообщение.
В черте Москвы поезда ВСМ будут останавливаться на станциях Зеленоград (Крюково) и Петровско-Разумовская. Благодаря этому москвичи смогут добираться в северную столицу, не тратя время на поездку на вокзал. А пассажиры из Санкт-Петербурга пересядут на московский транспорт, не доезжая до центра города.
Напомним, линия МЦД-3 длиной 85 километров с 42 остановками свяжет Зеленоград с подмосковным городом Раменское.
В вагоне поезда МЦД
Фото: Михаил ФРОЛОВ
3. На МЦД-4 "Киевско-Горьковский":
- реконструируют конечную станцию Апрелевка;
- построят третий главный путь на участке "Солнечная – Апрелевка" и четвёртый главный путь на участке "Москва – Апрелевка";
- проложат соединительную ветку между Киевским и Белорусским направлениями;
- построят третий и четвёртый главные пути на участке "Курский вокзал – Каланчевская";
- построят четвёртый главный путь на участке "Курский вокзал – Карачарово";
- построят и реконструируют остановочные пункты МЦД-4.
Кроме того, в ближайшее время запустят второй главный путь на участке "Реутов – Балашиха".
В начале 2023 года, то есть на 1,5 года раньше запланированной даты, реконструируют участок "Курский вокзал – Каланчевская".
Напомним, линия МЦД-4 длиной 86 километра с 39 остановками свяжет города Апрелевка и Железнодорожный.
4. На Московском центральном кольце (МЦК):
- откроют в 2021 году пересадку в тёплом контуре на станции Окружная, а также внеуличные пешеходные переходы через пути МЦК в районе станций Коптево и Панфиловская;
- построят дополнительные вестибюли на станциях МЦК. Это коснётся тех платформ, на которых в ближайшие годы станет больше пассажиров.