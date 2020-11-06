Главврач Морозовской больницы объяснил, зачем школьникам Москвы нужна дистанционка

Главный врач Морозовской больницы Валерий Горев о дистанционном обучении: "Очень важно прервать цепочку передачи инфекции". Фото: Евгения ГУСЕВА

Заражённых коронавирусом в столице меньше не становится. В начале этой недели ситуация после небольшого улучшения снова стала обостряться. Это видно по количеству вновь выявляемых больных и госпитализаций. Поэтому мэр Москвы Сергей Собянин принял решение продлить дистанционное обучение учащихся 6-11 классов еще на две недели - с 9 по 22 ноября. В поддержку дальнейшего онлайн-обучения для детей выступили столичные медики.

- Для медицины осенние и зимние месяцы и без коронавируса всегда напряжённые, поскольку больные с ОРВИ и гриппом в разы чаще обращаются к нам за помощью, - сказал Валерий Горев, главврач Морозовской больницы. - Дети всех возрастов болеют коронавирусом и часто бессимптомно или в лёгкой форме. При этом они являются переносчиками инфекции. Поэтому меры, принимаемые сегодня в столице для ограничения распространения коронавируса, должны касаться в том числе детей.

По его словам, первые две недели дистанционки позволили снизить количество заболевших ковидом не только среди взрослых, но и среди детей.

- Очень важно прервать цепочку передачи инфекции, - отметил Валерий Горев. - Мы увидели это сразу, как только школьники ушли на первую неделю каникул. За последние две недели мы отмечаем снижение поступлений в приёмный покой больных с ОРВИ. Сейчас у нас стабильное количество пациентов. Мы работаем в спокойном режиме, сосредоточены на плановой помощи, ведь и другие болезни никуда не делись.

Главврач Морозовской больницы считает, что нужно продолжать дистанционное обучение в школах и дальше.

- Мы напряжённо ждали окончания детских каникул и дистанционного обучения, - сказал Валерий Горев. - Сейчас важно зафиксировать и укрепить достигнутый успех в борьбе с коронавирусом. Больницы чётко ощущают на себе те меры, которые город принимает для ограничения распространения новой инфекции. Дистанционное обучение детей стало полезной для нашего общества мерой, хотя она и вынужденная и, возможно, некомфортная. Но она направлена на заботу о здоровье всех жителей нашего города. Об этом нужно помнить. Как и о том, что придёт время, и дети вновь вернутся за парты.