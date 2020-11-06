Устоявшееся название или добавить креатив: эксперты высказались о переименовании Большой кольцевой линии метро

Большая кольцевая линия метро может быть переименована. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители города могут принять участие в переименовании Большой кольцевой линии метро. Голосование открылось в проекте «Активный гражданин». Москвичи смогут предложить свои варианты.

- Название линии должно быть не только ярким, но и отражать весь масштаб этого проекта, - говорят в мэрии Москвы.

Почему вообще возник этот вопрос с переименованием? Название одобрили еще перед открытием первого участок Большой кольцевой линии от «Петровского парка» до «Делового центра» (в 2018 году). Но от горожан стало поступать много обращений, что название не очень удачное, потому что в транспортную систему столицы уже входят и Кольцевая линия метро, и Московское центральное кольцо. Якобы с кольцами может возникнуть путаница.

Как придумали первое название?

Рабочее название линии было «Третий пересадочный контур». В декабре 2017 года москвичам выставили на голосование два названия:

- Третий пересадочный контур – оставить рабочее название – 36,51% (голоса москвичей),

- Большая кольцевая линия – новое название – 53,34%,

- право выбирать название специалистам – 10,15%.

Победу одержал вариант «Большая кольцевая линия» и спустя два месяца (февраль 2018 года) по первому участку запустили движение - открыли станции «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк». В конце года открылась еще одна станция — «Савеловская». В марте 2020 года открыли станции «Лефортово», «Авиамоторная» и «Нижегородская».

- Участок кольца от «Нижегородской» до «Савеловской» будет полностью готов в конце 2021 — начале 2022 года. В течение 2022 года планируется замкнуть кольцо, - говорят в мэрии Москвы.

Оставить или что-то новое?

Представители власти говорят, что прислушиваются к мнению горожан и готовы рассмотреть все варианты. Вероятно, что удачное название родится именно у людей, которые ежедневно используют эту линию метро.

- Это хорошая практика, когда у горожан спрашивают мнение на счет названий в городе. Есть уже названия, где используется кольцо. Например, Садовое кольцо, Бульварное кольцо – они не только правильные, но и очень красивые – какие-то романтические настроения, мы слышим их в песнях и стихах. А БКЛ звучит как-то немного бездушно. Если бы появилось название, которое отражало бы не только техническую составляющую – большая и кольцевая, а еще и московскую, более бытовое наименование, то было бы здорово, - считает Александр Семенников, депутат Мосгордумы.

Новое кольцо столичной подземки должно полностью заработать в 2022 году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Психологи объясняют, что современное поколение не хочет принимать устаревшие названия, наоборот - больше креатива.

- В Советском Союзе было много технических названий. Вспомним БАМ (Байкало-Амурская магистраль), МКАД (Московская кольцевая автомобильная дорога). Это простые и понятные названия. Нынешнее поколение хочет уходить о тех привычек, это прошлое, ушедшее. Люди хотят быть «авторами своей жизни», поэтому есть стремление делать лучше, добавлять креатива. Современному поколению хочется, чтобы было по-новому, причем не важно хорошо или плохо, лишь бы не так, как раньше, - говорит психолог Катерина Рублева.

Высказать свое мнение о переименовании Большой кольцевой линии могут все желающие москвичи. Как вариант можно писать на сайте «Активного гражданина» и прежнее название. Кстати, многим оно нравится.

- Не нужно переименовывать. Уже это название прижилось, и оно удачное. По моему мнению, как раз МЦК – не очень удачное название, но к нему привыкли, все понимают, о чем речь. В метро есть одна Кольцевая линия, а это тоже кольцевая, но большая. Все логично и правильно, - говорит Петр Шкуматов, лидер движения «Синие ведерки».

Москвовед Павел Гнилоробыв также считает, что не стоит переименовывать линию метро почти спустя два года. Ведь люди уже привыкли к названию.

- Мне кажется, что горожане внимательно следят за строительством такого гиганта, а название уже устоялось. В прессе постоянно мелькают сокращения БКЛ. Наверное, в народе будут просто называть «большим кольцом». Тот случай, когда переименовывать не нужно, - говорит Павел Гнилорыбов.

Интересно знать

- Идее строительства большого кольца метро уже более 80 лет. Но по разным причинам проект переносили. Решение о старте масштабного строительства принято только в 2011 году. Проект о новом названии уже активно изучают москвичи, присылают свои варианты. За первые три дня уже голоса отдали 81 713 человека, - сообщили в проекте «Активный гражданин».

ЦИФРЫ

Большая кольцевая линия:

- длина составит 70 километров,

- линия станет самой протяженной кольцевой линией метро в мире, обогнав Вторую кольцевую линию Пекинского метрополитена (57 километров),

- на ней будет 31 станция,

- сегодня работает уже девять станций,

- 58 млн раз воспользовались линией за первые два года.

Последние новости со стройки Большой кольцевой линии

- На западном участке БКЛ завершены все тоннелепроходческие работы, ведется строительство станционных комплексов. Готовность западного участка БКЛ составляет 60%, - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Работы одновременно ведутся на всех участках БКЛ, для станций выбирают дизайн, подсветку. Большое метрокольцо Москвы замкнется в конце 2022 года. После того как заработают все станции БКЛ, а их будет 31, то можно будет пересесть на 20 станций 11 радиальных линий метро, три станции МЦК, 13 станций МЦД, сделать 11 пересадок на станции железной дороги.