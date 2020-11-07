Видеоэкскурсии по ВДНХ и «Зарядью» появились на Russpass

Во время онлайн-тура по ВДНХ можно узнать, как возникла идея создания выставки и как она менялась на протяжении десятилетий. Фото: Youtube

Пользователям туристического сервиса Russpass теперь доступно два новых онлайн-тура по знаковым достопримечательностям столицы — по ВДНХ и парку «Зарядье». Все желающие смогут присоединиться к виртуальным экскурсиям, которые проведут москвоведы, старшие научные сотрудники Музея Москвы Лариса Скрыпник и Денис Ромодин.

Во время онлайн-тура по ВДНХ можно узнать, как возникла идея создания выставки (одного из символов Москвы) и как она менялась на протяжении десятилетий. Гид расскажет об арке Главного входа, фонтанах, уникальных павильонах «Центральный» и «Космос».

В видеоэкскурсии по «Зарядью» расскажут о происхождении названия этой местности, что было здесь 500 лет назад, и почему современный парк разбили на климатические зоны.

Всего на платформе Russpass уже опубликовано шесть видеопрогулок по паркам, включая «Сокольники», сад имени Н.Э. Баумана, Парк Горького и Парк Победы.

С помощью туристического сервиса Russpass (создан по инициативе правительства Москвы) можно спланировать собственный маршрут поездки по России, купить билеты на самолет или поезд, на экскурсии, в музеи и театры.

- Это современная мультиплатформа для туристов, позволяющая быстро и удобно решить основные организационные вопросы, а заодно узнать о достопримечательностях и интересных местах, — рассказала заммэра Наталья Сергунина.

В настоящее время сервис поддерживает русский и английский языки, но скоро будут и версии на других языках, в частности, немецком, испанском и французском.

Кстати

Гуляем по паркам

Цикл онлайн-экскурсий по паркам Москвы можно посмотреть на медиаплатформе #Москвастобой столичного Комитета по туризму.

- Также посетители сайта могут послушать лекции, посмотреть театральные представления, онлайн-экскурсии, кулинарные шоу, модные показы и многое другое. Иностранным пользователям доступна англоязычная версия проекта, - рассказали организаторы.