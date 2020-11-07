Власти Москвы рассказали, какие результаты дала система чекинов

В столице с 19 октября ввели систему чекинов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столице с 19 октября ввели систему чекинов. Сначала в ночных клубах, барах (500 заведений), которые работают в период с 0.00 до 6.00. После стали вводить в кафе и ресторанах, гостиницах. Со следущего четверга система чекинов будет действовать в префектурах и управах Москвы. Всего к системе уже присоединилось около 4000 заведений. Зачем эта система и какие результаты дает, рассказал глава Департамента торговли Алексей Немерюк.

- Система позволяет людям узнавать был контакт или нет и своевременно обращаться к врачам. Это и помогает врачам проводить эпидрасследования, - сказал руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Как действует система? Человек при входе в кафе регистрируется - сканирует QR-код или отправляет СМС на номер 7377. Если позже обнаружится, что одновременно с вами в заведении находился заболевший коронавирусом, то на телефон придет оповещение. Власти объясняют, что система чекинов позволяет людям своевременно обращаться к врачам и также содействует своевременному проведению эпидемиологических расследований.

В Департаменте торговли и услуг рассказали, что за три недели системой чекинов воспользовались более 1,1 млн человек.

- Предложенная система неплохо прижилась уже в более 4000 предприятий. На этой неделе эта система была введена в ряде организаций правительства Москвы, порядка 40 предприятий к ней присоединились. Ну и со следующего четверга, уже подписан указ мэра, эта система будет действовать также в префектурах и управах, - сказал Алексей Немерюк.

В Москве за последние сутки подтверждено 5829 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

- Госпитализировано 1414 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 367 человек, - рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Москве.

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