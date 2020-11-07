Заволокло черным дымом весь район: пожарные ликвидировали огонь в здании возле ВДНХ

В столице жители районов ВДНХ и Свиблово днем увидели черный густой дым

В столице жители районов ВДНХ и Свиблово днем увидели черный густой дым - что-то горело возле строящегося ЖК Silver в проезде Серебрякова. Как удалось выяснить "КП" в МЧС Москвы, загорелось нежилое здание.

- Заявка поступила в 15 часов 42 минуты. Пожар по адресу: проезд Серебрякова, дом 11, корпус 1. Горит строительный мусор и опалубки в 2-х этажном не введенном в эксплуатацию здании на общей площади 100 квадратных метров, - рассказали в МЧС по Москве.

Принятыми мерами в 16 часов 08 минут пожар был локализован, а в 16 часлв 14 минут ликвидирован.

- Со слов администрации (собственника здания) людей в момент пожара в помещении быть не должно. Сведений о пострадавших не поступало, - уточнили в МЧС по Москве.