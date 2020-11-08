Как меняется столица: девелоперы объявили о комплексной застройке одной из последних промзон «ржавого пояса» Москвы»

Фото: Максим Стулов/ТАСС

За последние годы Москва сильно изменилась. Многочисленные международные исследования показывают, российская столица входит в число мировых лидеров по удобству проживания. В городе появились МЦК и наземное метро, по улицам бегают электробусы… Меняется и архитектура: бизнес-кварталы, как на Белорусской, который прекрасно соседствует с Храмом Николы Чудотворца у Тверской заставы, которая является объектом культурного наследия.

Разумеется, на карте столицы есть и «темные пятна». Заброшенные промзоны часто называют «ржавым поясом» Москвы. Заводы на них начали строить еще в позапрошлом веке, поэтому одни морально устарели и не могут обойтись без модернизации, другие не пережили 1990-е и не сумели адаптироваться в новой экономике. Конечно, эффективные предприятия руководство города стараются сохранять, создавая условия для высокотехнологичных производств, которые могут быть конкурентоспособными. А остальные предприятия будут переоборудовать в новые городские кварталы и инновационные компании. Мы расскажем о заброшенных промышленных территориях, которые современные архитекторы превратили в достопримечательности города.

Дизайн-завод «Флакон». Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

7 ПРОМЗОН, КОТОРЫЕ СТАЛИ АРТ-ОБЪЕКТАМИ

Дизайн-завод «Флакон».

Адрес: Большая Новодмитровская ул., 36.

Этот креативный кластер открыт для размещения офисов, кафе, магазинов, а также для мастерских и выставок модных, дизайнерских, архитектурных.

«Арма» — бизнес квартал.

Адрес: Нижний Сусальный пер., 5 стр. 9.

Пристанище для представителей медиа, дизайна рекламы и модной индустрии. Уникальная архитектура создаёт особенную атмосферу.

Центр современного искусства «Винзавод».

Адрес: 4-й Сыромятнический пер., 1/8 стр. 6.

На территории бывшего винного завода теперь находятся галереи современного искусства, мастерские творческих личностей.

«Хлебозавод №9».

Адрес: Новодмитровская ул., 1.

База, которая включает офисы для творческих людей, магазины отечественных и заграничных дизайнеров, творческие мастерские.

«Арма» — бизнес квартал. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Центр дизайна «Artplay».

Адрес: Нижняя Сыромятническая ул., д.10.

В этом квартале собираются дизайнеры и архитекторы. Творческие студии, а также шоурумы, каток и кинотеатр — всё это есть здесь.

Фудмолл «Депо. Москва»

Адрес: Лесная ул., 20 стр.3.

Это пространство интересно тем, кто интересуется гастрономическими трендами и новыми форматами. Разные кухни удивят разнообразием, а вечером гостей ждёт культурно-развлекательная программа.

«ГЭС-2»

Адрес: Болотная набережная, вл. 15, корп. 1,2,4, стр. 6,7,8.

В арт-объекте разместятся выставочные залы, библиотека, магазины и даже концертный зал на 420 мест. Планируется, что до конца 2020 года все основные работы будут завершены, а первых посетителей культурный комплекс примет уже в 2021-ом.

Фото: АГН "Москва"

СТРОИТЕЛЬСТВО – ДРАЙВЕР ЭКОНОМИКИ

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе одного из заседаний коллегии столичного строительного комплекса призвал развивать заброшенные промышленные территории в столице.

«Мы должны видеть, как развивается город, не допускать перекосов, – процитировало мэра Агентство «Москва». - Развивать в первую очередь промышленные и брошенные территории, развивать рабочие места на периферии города, уменьшать маятниковую миграцию, создавать комплексное обустройство наших районов по программе «Мой район». Мы должны видеть и чувствовать город, как он развивается. И это тоже во многом задача строительного комплекса».

Также глава города призвал инвесторов оказывать содействие стройкомплексу в строительстве объектов. По его словам, любые стройки должны идти на благо города и его жителей. Мэр назвал строителей драйвером экономики Москвы и во многом основой его развития. Он подчеркнул, что город, который не строится и не обновляется, обречен на медленное затухание.

Ранее Агентство «Москва» сообщало, что за прошедший год на территориях столичных промзон возвели более четырех миллионов квадратных метров недвижимости. Главным городским проектом редевелопмента в прошлом году стал бывший завод «ЗИЛ». На его территории планируют возвести порядка шести миллионов квадратных метров недвижимости, из которых 3,6 миллиона отдадут под жилье.

Еще одной точкой роста в ушедшем году стала территория бывшего завода "Серп и молот". Там появятся две школы, восемь детских садов и поликлиника. По данным Информационного центра правительства Москвы, на территории будет возведено 1,7 миллиона квадратных метров недвижимости. Уже построено свыше 360 тысяч квадратных метров жилья.

Фото: Стоян Васев/ТАСС

НЕ СНЕСТИ, НО ДАТЬ НОВУЮ ЖИЗНЬ

Но, в Москве есть здания, которые не могут уже быть перестроены. Например, бывший холодильник 1908 года постройки в Жуковом проезде за Павелецким вокзалом не подлежит реконструкции. Когда-то построенное здание как хранилище продуктов, не выдержало испытание временем. Прогнившие несущие балки и обвалившиеся кирпичные стены, уже несли угрозу для местных жителей. Теперь здесь будет продолжение бизнес-центра «На Павелецкой» в стиле неоклассицизма.

РБК сообщает, что несколько дней назад столичный девелопер Coldy провел онлайн-презентацию концепции нового объекта строительства – офисного кластера TALLER, который станет новой моделью в проектировании деловой среды города. Локационные и инфраструктурные преимущества территории стали центром притяжения для предпринимателей: здесь располагаются офисы крупных нефтяных, сервисных, аудиторских и ИТ- компаний. В районе полным ходом идет процесс развития жилого сектора для создания мультифункциональной локации.

«Современная архитектура мегаполиса с ее динамичным цифровым ландшафтом и высокими скоростями задают нам новые высокие стандарты качества городской среды. Coldy создает и реализует проекты, которые не просто опережают ожидания по комфорту, качеству, безопасности, но и трансформируют саму урбанистическую модель, позволяя сохранить историческую ценность территорий, - сообщил бренд-директор COLDY Звягинцев Михаил. - В TALLER будет создана внутренняя цифровая экосистема по канонам Технополисов, призванная решить главную проблему прогрессивного поколения предпринимателей – дефицит времени».

Компания Coldy возведет в районе Павелецкого вокзала офисный кластер TALLER

Как это будет выглядеть? Например, специальные экраны и панели укажут верный путь гостям комплекса до нужного места. При высокой загрузке лифтов, система распределяет пассажиров по группам этажей и назначает лифты. В здании будут установлены системы фильтрации и обеззараживания воздуха. Также в зависимости от запроса клиента в покупаемых помещениях может быть оборудована система «Умный офис» с биодинамическим освещением. Причем, проектом предусмотрено зонирование территории: на пространство, доступное для всех гостей TALLER, и закрытую зону для резидентов.

Как видим, новый бизнес-кластер в районе Павелецкого вокзала поддержит современный и динамичный облик города…