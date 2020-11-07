На Красной площади развернули музей инсталляций с техникой времен 1941 года

На Красной площади развернулась выставка техники времен Великой Отечественной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Красная площадь 7 ноября превратилась в музей инсталляций с военной техникой времен 1941 года. Организаторы выставки под открытым небом постарались создать атмосферу того самого парада на Красной площади, с которого бойцы отправлялись прямо на фронт.

Бойцы уходили на фронт прямо с парада на Красной площади Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гости выставки могли увидеть, как новобранцам раздавали оружие, как они маршировали, пели военные песни. На площади выставили объемные инсталляции и технику времен Великой Отечественной войны.

На площади развернули огромные инсталляции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- 7 ноября 1941 года на Красной площади состоялся военный парад в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. На параде были задействованы артиллерийские части, пехота, моряки, части НКВД, добровольцы Московской дивизии, конница, тяжелые и средние танки, - рассказывают в Министерстве обороны РФ.

Музыка из старинного граммофона. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В честь памятной даты на Красной площади организовали музей под открытым небом. На брусчатке выставили бронеавтомобили ФАИ-М, БА-10 и БА-64, боевую машину БМ-13, противотанковые пушки 45-мм, ЗИС2, ЗИС-3, танки Т-60, Т-70, Т-34, самолет СУ-100. Всего 38 единиц техники.

Военный эшелон Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Идем на фронт, - звучит из граммофона.

Родители показывали детям исторические танки. Взрослые рассказывали, как на таких же боевых машинах воевали их деды и прадеды, как гнали врага за пределы Родины и как боролись за победу.

С техникой можно было познакомиться поближе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гости выставки могли увидеть, как новобранцам раздавали оружие Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Мы хотели воссоздать атмосферу жизни города, мобилизации и работы москвичей на оборону столицы, а также военных действий под Москвой, - рассказали организаторы.

Самолет времен Великой Отечественной. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Боевая техника прошлого века Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Традиционно мог бы состояться и военный парад, но в целях предотвращения распространения на территории города Москвы коронавируса, он был отменен.

Экспонаты военной техники на Красной площади. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН