Москва возьмет в долг, чтобы сохранить соцгарантии

Москва возьмут в долг, чтобы сохранить социальные гарантии для горожан. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Столичное правительство внесло в гордуму проект закона о бюджете на следующий год. Впервые за 10 лет доходы города окажутся меньше, чем его расходы. «Комсомолка» решила разобраться, почему московские власти решили жить в долг, и как это отразится на простых москвичах.

Летом мэр Сергей Собянин говорил, что бюджет столицы недополучит порядка 500 млрд рублей – из-за режима нерабочих дней и прочих ковидных ограничений сократились налоговые поступления от бизнеса. Конечно, столица в этом не уникальна, точно такая же ситуация чуть ли не во всех регионах страны. По оценке главы Счетной палаты Алексея Кудрина, федеральный бюджет по итогам года не досчитается 2 трлн рублей. Правда, в столице потери одних отраслей экономики удается компенсировать ростом поступлений от других, например, от компаний, связанных с информационными технологиями.

А вот чем Москва отличается от других субъектов федерации, так это размером долга. Для многих регионов его размер – огромная проблема, он сопоставим с годовыми тратами казны. Но в столице ситуация кардинально другая. Она задолжала 30 млрд рублей, что составляет всего 1,1% от бюджета.

Правда, в следующем году это изменится. Город готов взять в долг до 396 млрд рублей. Это позволит не просто сохранить все социальные обязательства, но и нарастить их.

- Доля социальных расходов превысит половину всех расходов бюджета Москвы, - подчеркнул заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. – При этом городские программы, которые изначально были запланированы к реализации, - масштабное транспортное строительство, строительство социальных объектов, ремонтные работы на объектах здравоохранения – также предусмотрены в проекте бюджета города на ближайший год.

Но главное все-таки медицина. Об этом говорят цифры: со следующего года программа «Развитие здравоохранения» станет крупнейшей в городе по объемам финансирования. С учетом средств системы обязательного медицинского страхования расходы на здравоохранение в следующем году превысят 740 млрд рублей. Здесь уже заложена массовая бесплатная вакцинация москвичей от коронавируса.

- По сравнению с текущим годом расходы на здравоохранение вырастут на 12%. Это сделано для того, чтобы подготовить систему здравоохранения к новым вызовам, - объясняет Ефимов. – Сейчас система в целом справляется, но в дальнейшем нужно сделать на этом упор.

В силе остаются и меры соцподдержки москвичей: доплаты к пенсиям, льготы на проезд в транспорте и оплату ЖКУ и многое другое. Эти расходы увеличили на 6%.