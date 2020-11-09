Блогер Екатерина Диденко беременна спустя 8 месяцев после смерти мужа от сухого льда

Новым избранником Диденко стал начинающий актер и блогер Влад Черных. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Екатерина Диденко, которая называет себя «аптечным ревизорро», опубликовала в личном инстаграме фото двух положительных тестов на беременность. У блогерши уже есть двое детей от первого брака. Ее муж погиб во время вечеринки в сауне с сухим льдом в конце февраля этого года.

— Я просто отказываюсь в это верить. Последние недели то голова болит, то тошнота по утрам. Я по приколу Владу (парень Диденко Влад Черных — прим.ред.) говорю: «Пойду сделаю тест на беременность». У меня дома был один. Этот тест показал две полоски. Это невозможно, я же принимаю противозачаточные больше года! Эффективность противозачаточных около 99%. Блин, я же не могла попасть в этот 1%. Я, конечно, хотела третьего ребенка, но мне кажется, я еще не готова, — рассказала Екатерина на видео в личном аккаунте.

После Диденко сделала еще один экспресс-тест. На этот раз электронный. На дисплее загорелся знак «+» — беременна. Блогер обещала подписчикам, что сходит на анализ крови. Пока что результата не было. В комментариях люди с недоверием отнеслись к опубликованным результатам. Считают их очередным хайпом Екатерины.

На злополучной вечеринке в сауне друзья Диденко отмечали 29-летие инстаграм-звезды. Арендовали большой номер с бассейном. Кульминацией торжества стал сюрприз мужа Екатерины — Валентина Диденко. Он вывалили в бассейн несколько килограмм сухого льда. В замкнутом пространстве химикат вытеснил кислород, люди начали терять сознание. Погибшие — повалились в воду и захлебнулись.

Екатерина Диденко, которая называет себя «аптечным ревизорро», опубликовала в личном инстаграме фото двух положительных тестов на беременность. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Траур Екатерина носила своеобразно. Выступила в нескольких ток-шоу, закрутила новые романы. Затем отправилась в вояж по пластическим хирургам: увеличила губы, грудь.

Новым избранником Диденко стал начинающий актер и блогер Влад Черных. С ним они встречаются четыре месяца. Судя по фото, молодой человек отлично ладит с детьми Екатерины от первого брака. Вместе с возлюбленным «аптечный ревизорро» проводит романтические фотосессии, путешествует и делится яркими фото на зависть подписчикам.