Ограничения из-за коронавируса в Московской области с 11 ноября 2020: Студенты перейдут на дистанционку, а пожилым заблокируют соцкарты

В Московской области будут запущены новые ограничения в связи с высоким уровнем заболеваемости Covid-19. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Московской области будут запущены новые ограничения, чтобы сдержать рост числа заболевших коронавирусом. За последние сутки в регионе ковид подтвердили у 660 человек. (Днем ранее было 605 заболевших). С начала пандемии в списке городских округов с самым большим числом зараженных - Королев, Красногорск, Подольск.

Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, с 11 ноября 2020 года будут отключены социальные карты пожилых жителей Подмосковья, которые входят в группу риска. Это сделают, чтобы постараться удержать их дома.

- К сожалению мы видим, что люди старшего поколения задерживаются на койках, - рассказал Воробьёв в интервью телеканалу «Россия 1». - Они болеют тяжелей. В эту среду мы примем решение о дополнительном ограничении людей старшего поколения. Мы сейчас посмотрим, где-то что можно сделать, но наша задача - ещё большую безопасность обеспечить для людей преклонного возраста, людей старшего поколения. Нам ничего не остается, потому что болеть им категорически нельзя.

Также губернатор сообщил, что со следующего понедельника, 16 ноября, студенты вузов и колледжей Подмосковья временно перейдут на дистанционное обучение.

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