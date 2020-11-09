Москвичи стали меньше жаловаться в Единый диспетчерский центр ЖКХ

Во время ремонта лифта в многоквартирном доме. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многие москвичи сидят в квартирах во время пандемии. У родителей - удаленка, дети - на дистанционке, бабушки и дедушки - на домашнем режиме. При этом в жилых многоэтажках стало меньше коммунальных аварий и разных мелких поломок.

«С января по октябрь 2020 года в Единый диспетчерский центр (ЕДЦ) поступило более 4 миллионов заявок, что на 12% меньше, чем за те же месяцы прошлого года, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Основные обращения практически не изменились - большинство из них касается освещения в подъездах и работы лифтов».

По его словам, уменьшение жалоб говорит о высоком качестве коммунальных услуг. Все системы жизнеобеспечения города работают без сбоев. На случай нештатных ситуаций есть все необходимое - от аварийных бригад и техники до запасных источников света, газа и воды.

«Мы со своей стороны уделяем большое внимание качеству услуг, которые предоставляются жителям в сфере жилищно-коммунального хозяйства, - отметил Петр Бирюков. - Главная задача - в домах москвичей всегда должны быть вода, тепло, электричество, и городские службы с ней достойно справляются».

Каждую заявку в ЕДЦ оперативно передают в работу профильным службам Комплекса городского хозяйства и строго их контролируют. Москвичи могут обратиться в ЕДЦ с любым вопросом, связанным с жилищно-коммунальным хозяйством. В списке - более 300 видов работ, для устранения каждой из которых обозначены чёткие сроки. Например, упавшее во дворе дерево должны убрать максимум за сутки, отремонтировать освещение в подъезде – максимум за 12 часов.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Сообщения о неполадках в квартире или жилом доме круглосуточно принимают по единому многоканальному телефону ЕДЦ Москвы - (495) 539-53-53. Также заявку можно оформить в мобильном приложении «Госуслуги Москвы».

На горячей линии ЕДЦ одновременно могут работать до 150 операторов.