Большая кольцевая линия метро в Москве: Станцию "Сокольники" откроют в 2022 году

Новый участок частично разгрузит пять действующих линий подземки. Фото: stroi.mos.ru

Большое кольцо метро продолжает расширяться. Напомним, длина маршрута составит 70 километров. На нем разместят 31 станцию и 3 электродепо, в том числе и существующий участок "Каховская-Каширская". Полностью кольцо планируют замкнуть в конце 2022 года. Сейчас его строят сразу на нескольких участках. Один из них - северо-восточный.

"Будущая станция "Сокольники" Большой кольцевой линии готова на 50 процентов, - сообщил сегодня, 9 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра стройплощадки будущей станции. - Строители выполнили сложнейшую работу по проходке новых тоннелей всего в нескольких метрах от действующей станции метро на Сокольнической ветке. Продолжается сооружение основных конструкций станционного комплекса. В 2022 году рассчитываем завершить эту работу".

ЧТО СТРОЯТ

Северо-восточный участок Большой кольцевой линии метро пройдёт от станции "Нижегородская" до станции "Савёловская".

Длина маршрута - 14 километров. На нем - 7 станций: "Нижегородская", "Авиамоторная", "Лефортово", "Электрозаводская", "Сокольники", "Рижская", "Марьина Роща" и соединительная ветка в депо "Нижегородское" (1,9 км).

Строительство участка разбили на три этапа:

1. Участок "Нижегородская – Лефортово".

Длина - 5,8 километра (3 станции). Открыт 27 марта 2020 года. Сейчас работает в составе Некрасовской линии метро.

2. Участок "Лефортово – Электрозаводская".

Длина - 1 километр (1 станция). Его планируют достроить до конца 2020 года.

3. Участок "Электрозаводская – Савёловская".

Длина - 7,2 километра (3 станции). Его планируют открыть в 2022 году.

КАКОЙ БУДЕТ НОВАЯ СТАНЦИЯ

"Сокольники" (рабочее название – "Стромынка") находится около главного входа в одноимённый парк – на Сокольнической площади между улицами Русаковская и Сокольнический Вал.

В дизайне станции:

- основные цвета - белые и серые;

- потолки в кассовом зале и на платформе - из алюминия;

- на полу - светло-серый (Шимановский) и темно-серый (Габбро) гранит;

- колонны на платформе - с облицовкой из белого мрамора.

На новой станции - 2 вестибюля, через которые пассажиры смогут сделать пересадку на одноимённую станцию Сокольнической линии или выйти к Песочному переулку, парку "Сокольники" и Русаковской улице.

ФИШКА

Во время благоустройства рядом с выходами из метро на исторической аллее, ведущей от улицы Русаковская к главному входу в парк "Сокольники", появится новый парк.

Станция "Сокольники" станет второй после "ЦСКА" станцией БКЛ, выходы из которой разместятся в парке.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Запуск северо-восточного участка Большой кольцевой линии от станции "Нижегородская" до станции "Савёловская":

- ускорит поездки по городу жителей и работающих в районах Марьина Роща, Мещанский, Сокольники, Басманный, Соколиная Гора, Лефортово, Косино-Ухтомский и Некрасовка, в которых живут более 750 тысяч человек;

- разгрузит центральные участки Сокольнической, Арбатско-Покровской, Калужско-Рижской, Калининской и Люблинско-Дмитровской линий метро;

- откроет дополнительные маршруты к Савёловскому и Рижскому вокзалам;

- освободит от машин примерно на 10-15% соседние с метро улицы и улучшит экологию в этих районах;

- обеспечит связку Некрасовской линии с другими ветками метро.