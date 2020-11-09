Кремль начал поиск новогодней елки для Соборной площади

В прошлом году новогоднюю елку привезли из Бородинского лесничества Можайского городского округа Московской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве из-за коронавируса отменили традиционные новогодние представления Кремлевская елка 2021, однако традицию ставить елку на Соборной площади сохранили. Лесную красавицу уже начали выбирать в подмосковных лесничествах, традиционно в конце декабря ее срубят и доставят в Кремль.

- Елка будет, как раз сегодня обсуждали с Управлением делами президента. Традиционно ее поставят на Соборной площади, - рассказал «КП» председатель МФП Михаил Антонцев.

Посмотреть на главную елку страны можно будет, как и в предыдущие годы, по билетам на экскурсии по территории Кремля (около 700 рублей). Пока ограничений из-за коронавируса нет.

В прошлом году новогоднюю елку привезли из Бородинского лесничества Можайского городского округа Московской области. Лесной красавице было 90 лет. Пушистая, красивая, высотой 25 метров. Ее доставили на Соборную площадь в Кремле 23 декабря и выбрали необычный наряд по случаю юбилея – елку в Кремле ставили 20-й раз. Ветки украсили матрешками, самоварами и сахарными крендельками - всего было более 2100 игрушек.

Ранее сообщили, что в Государственном Кремлевском дворце в этом году отменили представления Кремлевская елка 2021.

- Никаких билетов, никаких представлений в Кремле не будет, - сказал председатель МФП Михаил Антонцев. – Но мы снимем новогодний спектакль и покажем накануне Нового года на телеканале «Карусель», возможно, еще на каких-то российских телеканалах.

Спектакль будет о традициях и новациях, за основу возьмут рассказы о Древнем Риме, о России времен Петра I, а также не обойдут тему современных гаджетов. Спектакль будет называться «Пятое время года, или Кто придумал Новый год».