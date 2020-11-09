Ремень пристегнут, кресло зафиксировано: Яндекс Go и "Смешарики" расскажут самым маленьким пассажирам о правилах безопасности в поездках

Как привлечь внимание ребенка и объяснить ему, почему в машине нужно пристегиваться и соблюдать меры безопасности? Детям, особенно дошкольного и начального школьного возраста, сложно удерживать внимание на одном предмете дольше 10–15 минут. Однообразными видеороликами и наставлениями их сложно заинтересовать. Совсем другое дело, если важные правила расскажут герои любимых мультфильмов, например, Крош, Нюша и Ежик из «Смешариков». Малыши их понимают, верят и слушаются.

Чтобы помочь детям разобраться в правилах безопасности, Яндекс Go вместе со «Смешариками» придумали специальный проект. В его рамках появятся новые серии тематического цикла «Азбука безопасности». В них герои популярного мультсериала сами окажутся в поездке и объяснят, зачем нужно детское кресло и почему взрослым и детям нужно пристегиваться в авто, даже когда едешь на заднем сиденье. Посмотреть новые серии мультфильма можно будет на YouTube-канале проекта «Смешарики», на канале Яндекс Go и по подписке онлайн-кинотеатра КиноПоиск HD. Новые серии будут выходить ежемесячно.

Для тех, кто любит слушать аудиосказки и передачи, сервис запускает тематический подкаст «Поехали». В нем Пин объяснит малышам, как устроен навигатор, Бараш расскажет, как появился «рогатый» транспорт, а Нюша раскроет секреты водителей такси. Каждый выпуск идет около 5 минут, как раз для того, чтобы послушать в дороге с ребенком и не заскучать. Первые 5 выпусков уже можно найти на Яндекс.Музыке, всего их будет 15.

В машинах, вызванных по «детскому тарифу», малыши также смогут сыграть в игру с дополненной реальностью. На подголовниках сидений вы найдете специальный QR-код. Просканируйте его с помощью смартфона, и перед маленькими пассажирами появятся персонажи «Смешариков», которые предложат потренировать знания безопасности дорожного движения. Если играть вашему чаду не хочется, Крош, Нюша и Ежик предложат перейти в подкасты и послушать их в поездке.

Автомобили тарифа «Детский» со “Смешариками” уже ездят по Москве, Санкт-Петербургу, Казани, Красноярску и Ростову-на-Дону,а герои мультфильма встретят своих пассажиров еще до того, как они сядут в машину. С октября их изображения украшают более 800 автомобилей такси партнеров Яндекс Go. При этом все машины, которые ездят в «Детском», оснащены креслами и бустерами, подходящими детям от 9 месяцев до 12 лет. Важно – водители, чтобы работать в этом тарифе, проходили специальную подготовку: они умеют правильно устанавливать и настраивать сиденья, прислушиваются к родителям и корректно реагируют на поведение маленьких пассажиров.