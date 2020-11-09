Замужняя, с двумя детьми: Что известно про таинственную блондинку, разбившуюся с шоуменом Александром Колтовым в авиакатастрофе

Ведущий передачи «ДНК» Колтовой на канале НТВ был за штурвалом не первый год. Болел небом и малой авиацией!

Днем 9 ноября комиссия Международного авиационного комитета (МАК) завершила осмотр места падения самолета в Люберцах. За два дня до этого здесь упал легкомоторный самолет Piper Sport RA-1381G. Им владел шоумен Александр Колтовой. На такие планеры не ставят «черных ящиков», поэтому устанавливать причину катастрофы будут по обломкам и записям с камер (видео смотрите на kp.ru).

41-летний Колтовой не так давно купил этот самолет вскладчину с друзьями. Ведущий передачи «ДНК» на канале НТВ за штурвалом не первый год. Болел небом и малой авиацией! Перед тем, как с ним оборвалась связь, он успел передать диспетчеру, что на борту пожар. Друзья Александра предполагают, что замкнула проводка.

Вместе с ведущим была загадочная дама. Коллега Колтового по шоу Лера Кудрявцева сообщила, что пассажирка — жена ведущего. Вместе они воспитывают сына-дошкольника. Но позже удалила свой пост, ведь в салоне была... другая девушка.

Несколько знакомых Александра не под запись рассказали «Комсомолке», что ведущий был охотник до женского пола. Одна из девушек интригующе сообщила, что пару раз ходила с ним в кино. Но как на борту планера оказалась 33-летняя эффектная блондинка Наталья Климова — никто не знает.

— Она отличницей в вузе была. Учились с ней в РГГУ на менеджменте. Девичья фамилия Штабнова. После учебы пошла в крупный банк и за пару лет сделала хорошую карьеру — дошла до замдиректора департамента. В универе она познакомилась со своим будущим мужем Максимом. У них двое детей — 3 и 5 лет. Про размолвки в семье ничего не слышала, — рассказала бывшая одногрупница погибшей Ксения.

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