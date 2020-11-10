Какие они, «Вкусы России»

Башкирский мед стал популярен в 70-х годах прошлого века - тогда почти весь мед в СССР назывался «Башкирский». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Всего на конкурс прислано несколько сотен заявок со всей России. Больше половины из них - готовая продукция, которую делают из уникальных ингредиентов по эксклюзивным рецептам, иногда секретным. Большинство брендов связаны либо с географическим положением производителя, либо с традициями данной территории, отражающими неповторимый, самобытный колорит и историю местных народов.

- Это очень нужное мероприятие, - говорит российский фермер и сыровар Олег Сирота. - Необходимо развивать локальные гастрономические бренды. Есть же у нас луховицкие огурцы, коломенская пастила, адыгейские сыры… Чем больше будет подобных региональных продуктовых марок, тем лучше будут жить фермеры, малый и средний бизнес.

Первый национальный конкурс «Вкусы России» - один из начальных этапов реализации масштабной программы поддержки и развития российских продуктов, которую по поручению Президента России разрабатывает Минсельхоз. Старт конкурса был дан 7 октября этого года министром Дмитрием Патрушевым на выставке «Золотая осень».

Отбор победителей проходит в восьми номинациях. Они призваны максимально раскрыть потенциал каждого продукта - даже пока неизвестного широкой публике, но способного дать импульс развитию малого бизнеса, агротуризма и сельских территорий. Фото: Shutterstock

Победители конкурса примут участие в большой акции по продвижению своих товаров, что позволит познакомить потребителей с лучшими региональными брендами России.

На данный момент этап приема заявок завершен. А 19 ноября начнется народное голосование, когда каждый житель России сможет поддержать любимый региональный бренд и свою территорию. Финалистов объявят в середине декабря.

Топ-10

Их знают все

Чтобы никого не обижать, перечислим «народные бренды» страны в алфавитном порядке.

• Адыгейский сыр

• Алтайский мед

• Башкирский мед

• Белевская пастила (Тульская область)

• Вологодское масло

• Краснодарский чай

• Пожарские котлеты (Тверская область)

• Пошехонский сыр (Ярославская область)

• Татарский чак-чак

• Тульский пряник.

Памятник прянику в самом центре Тулы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

КСТАТИ

А вы знали, что царская сельдь - это…

«Царская», «кремлевская» - таких эпитетов удостоена сосьвинская селедка, любимица царей и глав правительств. Но на самом-то деле это вовсе не сельдь, а тугун - небольшая рыбка из рода сигов.

Водится он только в реках Сибири, и особенно хорош тот, что живет в Северной Сосьве - местный климат наделил его редкими вкусовыми качествами. А почему селедка? Да потому, что готовят свежепойманного тугуна, подобно сельди, способом пряного посола. Главное - солить немедленно!

Ритуал приготовления неаполитанской пиццы недавно признан объектом нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В том же списке армянский лаваш, бельгийское пивоварение, греческая средиземноморская диета, вся мексиканская кухня, узбекский плов… Сейчас Грузия бьется за то, чтобы в престижный список включили культуру местного застолья. Пармезан - это Италия, гамбургеры - США, хамон - Испания, молчим уж про французскую кухню.

В России тоже есть культовая еда - от северных пельменей до южного шашлыка; Вологда у нас прочно ассоциируется с маслом, а в Тулу со своими пряниками не ездят. Все это вполне может привлекать туристов и прославлять страну за рубежом.

Сейчас в стране множество производителей, заявляющих о том, что они делают продовольственные продукты в соответствии с древними традициями, только из местного сырья, по совершенно уникальным рецептам. Именно для них Министерство сельского хозяйства и запустило первый национальный конкурс «Вкусы России»: познакомить потребителей с продовольственным многообразием страны, показать потенциал развития региональных брендов, помочь незаслуженно неизвестным… А уж потом и о списках ЮНЕСКО подумаем.

Организаторы уверены: «Российская фермерская продукция сегодня не только не уступает зарубежной, но и по многим параметрам превосходит ее. Практически в каждом регионе страны есть свои уникальные бренды, которые в ряде случаев стали гастрономической «визитной карточкой» территории и получили широкое признание у потребителей».

ВНИМАНИЕ!

Подробности на сайте вкусыроссии.рф.