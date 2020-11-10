А также в области свинины…

За здоровьем свиньи следят всю жизнь и даже немножко после. Фото: Shutterstock

За девять месяцев 2020-го наша страна отправила за границу мяса и субпродуктов на $610 млн (около 49 трлн рублей). Это почти на 80% больше, чем было год назад.

По словам министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, рост экспорта российской мясной продукции - результат планомерной работы. Отечественная мясная отрасль сегодня обладает значительным потенциалом для наращивания поставок за рубеж.

Накормить Поднебесную

Сейчас Россия в числе главных производителей мяса.

- Из крупнейшего импортера в нулевых годах страна вошла в топ-10 мировых экспортеров мяса. Она занимает пятое место по производству свинины и шестое - по мясу птицы, - говорит руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

Больше всего закупает Китай - в этом году на $235 млн, в четыре раза больше, чем в прошлом. Потребности КНР велики: там огромная численность населения при относительно незначительной площади сельхозугодий.

- В России реализуется программа развития экспорта сельхозпродукции, - напоминает депутат Госдумы Олег Лебедев. - Президент дал поручение к 2024 году увеличить объем экспорта продуктов АПК до $45 млрд. Сегодня он составляет около $25 млрд. Поэтому Минсельхоз России ищет дополнительные рынки сбыта, возможности более выгодной реализации и активно поддерживает производителей.

Основные страны - импортеры российского мяса.

10 лет назад покупали, теперь продаем

Больше всего мы продаем мяса птицы (на $317 млн за январь - сентябрь). И опять здесь первую скрипку играет КНР. Экспорт свинины в Китай пока закрыт, зато за девять месяцев страна купила 113 тысяч тонн мяса птицы, на $208 млн. Кстати, покупает Поднебесная не только тушки, но и то, что раньше не имело серьезных перспектив сбыта. Например, лапы цыпленка. Для китайцев это деликатес.

Экспорт российской свинины вырос больше чем в два раза, до $219 млн.

- Еще 10 лет назад мы покупали в разных странах свыше 1 млн тонн свинины. Так что в отрасли свиноводства совершен прорыв, - напоминает Сергей Юшин.

Здесь помог Вьетнам. Год назад он открыл для России свои «мясные рынки». Эта страна - один из крупнейших мировых производителей и потребителей свинины. Но сейчас отрасль несет потери из-за африканской чумы свиней.

- Выйти на зарубежные рынки не так просто, - рассказывает руководитель управления взаимодействия с отраслевыми союзами и государственными институтами ТД «Черкизово» Андрей Терехин. - Нужно иметь ветеринарные разрешения от принимающих стран, пройти много согласований. Это длительная работа, которая проводилась последние 5 - 6 лет Россельхознадзором и дала результаты.

По говядине показатели хоть и скромнее - за рубеж ушло только 9,4 тысячи тонн за $48 млн, - но и тут в этом году наблюдался рост: почти в три раза.

По словам Сергея Юшина, заметная доля экспортируемой говядины - премиальный дорогостоящий товар, который поставляется в лучшие рестораны от Китая до Саудовской Аравии.

- Цикл производства мяса свинины и птицы короче, чем говядины, а окупаемость выше. Животноводы закупают высокопродуктивные породы кур и свиней. Россия обеспечивает и себя, и может наращивать экспорт, - дополняет Олег Лебедев.

Снижение курса рубля - не очень хорошо для россиян. Товары, которые продаются в магазинах, часто импортные, и чем слабее национальная валюта, тем дороже они стоят. А вот для бизнеса расклад другой. Одна из причин роста экспорта мяса - как раз то, что национальная валюта подешевела. Это сделало российскую продукцию более конкурентоспособной на мировых рынках.

Еще одна причина взлета экспорта - открытие новых зарубежных рынков сбыта плюс снижение производства свинины в Китае и Вьетнаме.

Ускорить развитие экспорта поможет национальная сеть атташе по сельскому хозяйству, созданная по поручению президента. Уже в ближайшее время Минсельхоз направит своих представителей более чем в 50 иностранных государств. Первыми из них станут Таиланд, Тунис, Индонезия, Иордания, Мексика и Малайзия.

Экспорт мяса из России, январь - сентябрь 2020 г.

ПРОГНОЗ

В год Быка нас ждут рекорды

2021 год, кстати, год Быка, тоже должен быть благоприятным для мясной отрасли.

- В следующем году ставим цель увеличить экспорт мяса на 20 - 25%. Но если рынок Китая откроется для нашей свинины, то цифра и в 40% не кажется недостижимой. На динамике поставок сказывается эпизоотическая ситуация, то есть обстановка с болезнями животных. И конечно, ситуация в мировой экономике, в том числе влияние на нее пандемии, - говорит Сергей Юшин.

В структуре потребления мяса резких изменений в мире не происходит. Но есть явная тенденция: с каждым годом люди едят все больше мяса птицы.

А вот говядины, которая стоит дороже, наоборот, покупают меньше.

КОМПЕТЕНТНО

Руководитель управления взаимодействия с отраслевыми союзами и государственными институтами ТД «Черкизово» Андрей ТЕРЕХИН:

- Думаю, к концу года объем экспорта мяса достигнет не меньше 0,5 млн тонн. Но нужно помнить, что наши конкуренты - производители мяса в США, Бразилии, Аргентине, странах Евросоюза - тоже не дремлют. Они активны в продвижении продукции своих производителей. США добились от Китая разрешения на возобновления поставок мяса птицы после почти пятилетнего перерыва, а ЕС заключили соглашение о зоне свободной торговли с Вьетнамом. Расширен список предприятий Таиланда, получивших доступ на китайский рынок. Препятствием для развития экспорта является и рост внутреннего производства мяса, прежде всего в Китае.

ФАКТ

Самое дорогое мясо в мире - коров породы вагю, которую вывели в Японии. Цена деликатеса может достигать 30 тысяч руб. за 1 кг и выше.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

610 млн долларов

На такую сумму экспортировали на рынки зарубежных стран мяса и субпродуктов (за девять месяцев 2020 года на 79% больше, чем за аналогичный период прошлого года).