В Москве построят новые общественные туалеты

Встреча с синей кабинкой иногда бывает столь долгожданной, что страдальцы засыпают ее подарками. Фото: Андрей КАРА

Мало кто знает, что между стеной Кремля и Историческим музеем есть бесплатный туалет. Издали кажется, что это какой-то секретный лаз под землю для службы безопасности. На деле ступеньки ведут в наиприличнейший общественный туалет. Одноразовые полотенца, антисептик, бесконтактные краны.

Если встать лицом к собору Василия Блаженного и проследить за героическим взглядом Кузьмы Минина, то окажется, что очи национального героя устремлены на другой общественный клозет. Там все тоже по высшему разряду, а главное - бесплатно.

Когда читаешь эти строчки дома, может показаться, что журналист дурак и расписывает странные вещи. Но когда во время долгой прогулки не знаешь куда кинуться, подобное учреждение на пути кажется ниспосланным свыше. Потому что сегодня их не так уж много. Например, на Бульварном кольце всего пять бесплатных кабинок, вдоль Садового немногим больше. Благо здесь всегда можно забежать в фастфуд, чтобы справить нужду.

Между тем на развитие сети общественных туалетов в Москве в ближайшие три года потратят более 5,7 млрд рублей. Это не только обустройство точек, но и обслуживание, ремонт уже имеющихся. Для сравнения все развитие городской среды - велопрокат, безбарьерная среда, освещение, озеленение и др. - обойдется в 305 млрд рублей.

Такая сумма приведена в проекте бюджета, который мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму 3 ноября. Документ на 1624 страницы! В нем записано на что, сколько, в каком году планируется потратить. Он прошел публичные слушания и вскоре будет рассмотрен депутатами. Бюджет могут утвердить без изменений или предложат скорректировать.

Сколько новых точек общественных туалетов может появиться в Москве в 2021-2023 году, в проекте бюджета не указано. Сегодня в Москве работает 329 бесплатных общественных туалетов. Это стационарные помещения, чаще всего под землей. Еще есть 299 «золотых кабин» - так прозвали платные кабинки (50 руб.). Их обслуживают и ставят частники. Они часто ломаются и стоят заблокированные с потухшими экранами.

- Прежде чем делать новые точки, нужно проанализировать уже имеющиеся. Где-то сделать навигацию, ведь не все пешеходы знают, что поблизости может располагаться туалет. Вообще общественные туалеты - это абсолютное благо в любом городе. Но не должно быть излишеств по их числу. Для этого нужно проводить исследования на конкретных локациях. В каком виде будет этот туалет - стационарный или кабинка - не имеет значения. Во всем мире разные практики. Конечно, лучше если они спрятаны под землей или обустроены на первых этажах зданий, - рассказал «Комсомолке» архитектор, урбанист Илья Заливухин.

КСТАТИ

Сколько клозетов должно быть в Москве

Есть документ «Методические рекомендации по размещению, устройству и эксплуатации общественных туалетов». Он разработан для столицы. В нем сказано, что общественные туалеты нужно делать у станций метро, на вокзалах, на площадях, в парках и других зонах массового отдыха. В местах массового пребывания рекомендуют делать туалеты через каждые 500 метров.

Есть и норматив в 0,3 прибора (так документ называет унитаз) на 1000 прохожих. Если речь о кабинке, то 0,7 прибора на 1000 человек.

НА ЗАМЕТКУ

Как найти общественный туалет в столице

1. Воспользоваться приложением «Карты» от Яндекса, «2Гис» или Google. Но там указаны не все туалеты.

2. Зайти на «Портал открытых данных» data.mos.ru. В поисковой строке ввести «туалет». Сервис выдаст таблицу с адресами. Можно нажать на «Карта» - и все точки отображаются на схеме города.

3. Для смартфонов на iOS и Android есть приложение «Где туалет?»