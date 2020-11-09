"Кричал, что взорвет самолет": из-за неадекватного пассажира борт вернулся в Шереметьево

По данным полиции, угроза взрыва оказалась ложной Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В столичный аэропорт Шереметьево вечером 9 ноября вернулся самолет вылетавший из Москвы в Петропавловск-Камчатский. Причина - угроза взрыва. Об этом сообщили в экстренных службах.

- Самолет должен был вылетать в 17.10. Мы взлетели и один пассажир стал кричать, что он взорвет самолет и всех нас, - рассказала пассажирка Оксана.

Пилот не стал рисковать пассажирами, ведь путь до Петропавловска-Камчатского лететь более восьми часов, и развернул самолет обратно в Москву. На борту было больше 220 человек. По прилету всех попросили покинуть самолет. Специалисты с собаками осмотрели борт.

- Борт уже отбуксирован, осмотрен. Пассажир снят с рейса, - сказали kp.ru в Шереметьево. - Багаж пассажиров был произведен полностью и подготовлен новый борт.

По данным полиции, угроза взрыва оказалась ложной.

Через два часа пассажиры снова прошли регистрацию, сдали багаж и новый самолет Boing 777-300ER вылетел в Петропавловск-Камчатский в 19.10. Лайнер должен был прилететь в 10.45, но задержится - ожидаемое время прибытия в 12.25.