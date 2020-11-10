"Недостаточно заплатили": Задержанный после убийства доцента РЭУ и ее матери мужчина работал у них

Доцент РЭУ имени Плеханова Виктория Борковская.

Когда в доме 44-летней Виктории Борковской, доцента РЭУ имени Плеханова, в подмосковном Солнечногорске, творилось страшное, никто из соседей ничего не слышал. Участки в частном секторе расположены обособленно, и как ни кричали женщины, на помощь к ним никто так и не пришел. Все произошло поздно ночью 7 ноября. В этот момент Виктория, ее мать пенсионерка и шестилетняя дочка спали. В какой-то момент их разбудил шум. Но сейчас понятно, что лучше бы женщины его не слышали.

Мужчина, который забрался в дом доцента в поисках денег, сначала накинулся на нее с ножом, потом убил ее мать и дважды ранил шестилетнюю дочку. Малышка каким-то чудом выжила. Около часа она пряталась под кроватью. Преступник все это время был в их доме: искал ценности и деньги. Девочка сумела дотянуться до телефона мамы и позвонить друзьям семьи.

- Он маму и бабушку ножом, спасите меня, - все, что смогла сказать напуганная девочка.

После этого ночного звонка друзья семьи поставили на уши все экстренные службы. Именно этот и спасло жизнь ребенку.

- В тяжелом состоянии девочка была госпитализирована. Сейчас она находится в реанимации Морозовской детской больницы, - сообщила «КП» Ольга Врадий старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.

А вот преступник к моменту приезда полиции успел скрыться. Задержали его только спустя несколько суток, 10 ноября.

- Он прятался в заброшенном доме на территории соседнего Дмитровского района. В ближайшие часы ему предъявят обвинение, - сообщила «КП» Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СУ РФ по Московской области.

Убийцей оказался безработный 24-летний житель Таджикистана. Он отлично знал семью доцента Борковской.

- Некоторое время он работал в их доме. По одной из версий, произошел некий финансовый конфликт. Во всяком случае он считал, что ему недостаточно заплатили за его работу, - сообщил «КП» собственный источник в следствии.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье двойное убийство. Уже сегодня ему предъявят обвинение и арестуют.

Виктория Борковская с дочкой и пожилыми родителями переехала в Солнечногорск несколько месяцев назад. Ребенка женщина воспитывала без отца. По некоторым данным, мужчина умер. В ту роковую ночь дедушки девочки дома не было.

- Мужчина сейчас проходит лечение от коронавируса в одной из клиник. Как только он узнал о случившемся, у него произошел сердечный приступ. Пока опросить его не представляется возможным. Однако он успел подтвердить, что убийца работал в их доме,- сообщил источник «КП».

За жизнь шестилетней дочки Виктории Борковской сейчас борются медики. У девочки два ножевых ранения в шею и грудь. Ее состояние оценивают как крайне тяжелое. Судя по характеру травм, преступник планировал именно убийство ребенка.

ОФИЦИАЛЬНО

Расследование данного уголовного дела находится на особом контроле и.о. Руководителя ГСУ СК по Московской области Александра Сатрикова. Для дальнейшего расследования оно передано в аппарат ГСУ СК по Московской области.

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