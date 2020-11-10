Из горящего ангара на Юго-Востоке Москвы пожарные вытащили четырех человек

Пожар начался в складском комплексе и перекинулся на соседние строения Фото: Предоставлено очевидцами

Днем 10 ноября проезжающие по Третьему кольцу заметили мощный выхлоп дыма со стороны промзоны у Южного речного порта. Он расположен между станциями метро «Текстильщики» и «Печатники». С других ракурсов картина была еще более жуткой. Огненный столб вырывался с крыши складского здания.

— Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали по данному адресу. По прибытии пожарно-спасательных подразделений в металлическом ангаре происходит загорание на общей площади около 200 квадратных метров. В результате загорания ангар обрушился по всей площади.

Днем 10 ноября проезжающие по Третьему кольцу заметили мощный выхлоп дыма со стороны промзоны у Южного речного порта. Фото: Предоставлено очевидцами

- В ходе работ по ликвидации загорания пожарные спасли 4 человек. Всех спасенных передали медикам для осмотра. Информации о пострадавших не поступало, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Близ ангара расположены другие подобные помещения. Судя по данным из открытых источников, в помещении на 3-й Угрешском проезде, 14А, стр. 3, где и начался пожар, находится складской комплекс и контора по приему цветного металла.

С других ракурсов картина была еще более жуткой. Огненный столб вырывался с крыши складского здания. Фото: Предоставлено очевидцами

— Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарных в 13:29 пожар был ликвидирован. Кроме склада сгорели еще две бытовки, — добавили позже в пресс-службе регионального МЧС.

На ликвидацию пожара выезжали 16 машин и порядка 50 человек личного состава.