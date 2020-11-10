В Истре хирурги достали 11-сантиметровый осколок из легкого женщины

Жительницу Истры в Московской области 2 ноября привезли в больницу с ранением легкого. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жительницу Истры в Московской области 2 ноября привезли в больницу с ранением легкого. 29-летняя жительница Подмосковья затеяло уборку и случайно разбила локтем стекло на балконе. Один из осколков проткнул область ключицы. Пострадавшая вызвала скорую.

В приемном покое несчастную тут же осмотрел хирург. Положили на компьютерную томографию, которая помогла установить положение стекла. С операцией нельзя было медлить: 11-сантиметровый осколок застрял в верхней доли левого легкого.

— Пациентка родилась в рубашке, поскольку осколок вошел рядом с крупными сосудами и артерией. К счастью, они не были задеты, но осколок повредил левое легкое. У пострадавшей открылось сильное кровотечение. Мы осуществили доступ в левую плевральную полость, сразу инородное тело убирать было нельзя, так как необходимо было убедиться в том, что стекло не тампонирует (не зажимает — прим.ред.) какой-то из крупных сосудов, — рассказал заведующий отделением хирургии Истринской больницы Борис Поелуев.

На снимке КТ пострадавшей, внутри отчетливо виден гигантский осколок. Фото: предоставлено пресс-службой Минздрава Московской области

Когда хирурги вскрыли грудную клетку, то увидели, что левое легкое пациентки отказало. В плевральной полости — оболочка вокруг легкого — скопилось уже около литра крови. Времени оставалось совсем мало.

— Мы убедились, что кровотечения нет, осколок стекла и излившуюся кровь удалили из плевральной полости, — добавил завотделением хирургии.

Операция длилась 1 час 40 минут, прошла успешно. Девушка идет на поправку. Пока она еще наблюдается в больнице.