Новые улицы Москвы: где находятся и в честь кого назвали

На карте Москвы появились девять новых улиц и бульваров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На карте Москвы появились девять новых улиц и бульваров. Сегодня, 10 ноября, на заседании президиума правительства столицы утвердили список адресов.

Несколько десятков безымянных и "номерных", то есть с цифрами вместо обычных названий, проектируемых проездов получили имена или стали продолжением существующих улиц. Такое постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

ГДЕ НАХОДЯТСЯ

1. В память о мореплавателе, адмирале Иване Фёдоровиче Крузенштерне (1770-1846) проектируемому проезду № 1053 в районе Лефортово (ЮВАО) присвоено название – улица Крузенштерна.

2. В память о купце, предпринимателе, книгоиздателе и меценате Козьме Терентьевиче Солдатёнкове (1818-1901) проектируемый проезд № 1452 между Кастанаевской улицей и Рублёвским шоссе в районе Фили-Давыдково (ЗАО) стал бульваром Солдатёнкова.

На деньги, завещанные меценатом Солдатёнковым, в конце 1910 года в Москве открылась больница "для всех бедных без различия званий, сословий и религий". До 1920 года она носила его имя. А затем переименована в честь известного врача и друга Солдатёнкова – Сергея Петровича Боткина.

3. Проектируемый проезд № 3570 между Клинской и Петрозаводской улицами в районе Ховрино (САО) стал улицей Грачёвка. Она находится в 500 метрах от Грачёвского парка, получившего своё название по фамилии купцов Грачёвых – последних владельцев усадьбы.

4. Участок проектируемого проезда № 5060 от Ярославского шоссе до Хибинского проезда в районе Ярославский (СВАО) назвали Хибинский переулок.

5. Проектируемому проезду № 6370 между улицами Кантемировская и Кошкина в районе Москворечье-Сабурово (ЮАО) присвоено название – Шайдаровская улица. Шайдаро во - бывшая деревня, включенная в черту Москвы в 1960 году.

6. Участок проектируемого проезда № 439 от Каширского шоссе вдоль путей МЦД-2 (Курское направление МЖД) в районе Москворечье-Сабурово (ЮАО), стал Сабуровской улицей.

7. В память об учёном в области радиотехники – разработчике антенных систем, лауреате Государственной премии СССР Георгии Григорьевиче Бубнове (1934-1986) участку проектируемого проезда № 5492 от улицы Фомичёвой до Планерной улицы в районе Северное Тушино (СЗАО) присвоено название – улица Бубнова.

На этой улице находится предприятие "Радиофизика", у истоков создания которого стоял Г.Г. Бубунов.

8. В память об учёном – микробиологе и эпидемиологе Зинаиде Виссарионовне Ермольевой (1898-1974) проектируемый проезд № 4826 в районе Щукино (СЗАО) стал улицей Академика Ермольевой.

В 1942 году под руководством Ермольевой был разработан способ получения отечественного пенициллина. Открытие спасло сотни тысяч жизней советских солдат во время Великой Отечественной войны.

9. В память об учёном – минералоге и изобретателе Владимире Васильевиче Аршинове (1879-1955) безымянному проезду от Бакинской улицы в сторону реки Котляковки около перекрёстка Каспийской улицы и Царицынского путепровода в районе Царицыно (ЮАО) присвоено название – улица Аршинова.

ЧТО ЕЩЁ

За счёт проектируемых и безымянных проездов в столице продлили 31 существующую улицу. Например, в Северо-Восточном округе к улице Академика Королёва добавили безымянный проезд в юго-восточном створе улицы Линии Октябрьской Железной дороги и продолжающийся его участок проектируемого проезда № 589 в районах Тимирязевский, Бутырский и Марфино.

А улица Кадырова расширилась за счёт проектируемого проезда № 653 в районе Южное Бутово (ЮЗАО).

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