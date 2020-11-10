Многодетным семьям в Москве упростили оформление льготных документов

Родителей избавили от ненужных справок и личного визита в собес Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Семьям с тремя и более детьми в Москве теперь станет проще получить льготный статус многодетной семьи. Новые правила утвердил мэр столицы Сергей Собянин.

Заявление родителей начали принимать исключительно в электронной форме через портал mos.ru. Лично приходить в центры госуслуг "Мои документы" или отделы социальной защиты не нужно.

Кроме того, мам и пап избавили от сбора лишних бумажек. Например, справка об обучении в школе потребуется лишь тем ребятам, которые учатся в частных или федеральных учебных заведениях (менее 1% от общего числа школьников). Факт обучения ребёнка в городской школе или колледже будет подтверждаться автоматически по базе данных в городских информационных системах.

Ещё одно удобство - сведения о членах семьи, указанные заявителем, также будут проверяться чиновниками самостоятельно. Разве что кроме тех редких случаев, когда это невозможно по объективным причинам. Недостающие документы можно будет принести в любой центр госуслуг "Мои документы" в течение 10 рабочих дней с даты направления уведомления.

Оформление статуса многодетной семьи займет не более 10 рабочих дней. Уведомление о принятом решении поступит заявителю в личный кабинет. Все данные о семье внесут в единую электронную базу, с помощью которой и оформят все льготы. Среди них - бесплатное питание в школе, льготы по квартплате, разные выплаты. Чтобы получить эту помощь, больше не нужно предъявлять удостоверение многодетной семьи. Но традиционную бумажную "корочку" у льготников не отнимают. Ее при желании можно сделать в центрах "Мои документы". Ранее выданные удостоверения также продолжают действовать. Этот документ может по-прежнему понадобиться для бесплатного посещения городских бассейнов, зоопарка и музеев, а также для получения скидок в магазинах и других негосударственных учреждениях.

Напомним, многодетной семьей в столице считаются родители (усыновители) и дети из семей, в которых родились и (или) воспитываются трое и более детей (в том числе усыновлённые, а также пасынки и падчерицы) до достижения младшим из них возраста 16 лет, а учащимся в школах – 18 лет.

ЦИФРЫ

Сегодня в Москве проживают 164,6 тысяч многодетных семей. В 2010 году их было 65,7 тысяч, то есть за последние десять лет цифра выросла в 2,5 раза.

В 2019 году за удостоверением многодетной семьи Москвы обратились 34,5 тысячи человек.