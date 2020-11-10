В День полиции в Москве открылось новое здание ОВД

В столице продолжают строить современные райотделы. Фото: М. Мишин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Сегодня, 10 ноября, в нашей стране отмечается День сотрудника органов внутренних дел. В столице в этот день стражи порядка празднуют ещё и новоселье. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл сегодня новое здание отдела полиции по району Котловка.

"В сложных условиях пандемии московская полиция проявила себя с самой лучшей стороны, - сказал Сергей Собянин. - Сотрудники полиции не допустили роста преступности и, часто рискуя своим здоровьем, выполняют множество непрофильных задач по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Спасибо за службу. Поздравляю с Днем сотрудника органов внутренних дел!".

При этом со своей стороны столичные власти, как отметил мэр, продолжают программу улучшения материально-технической базы столичной полиции. "За последние годы было отремонтировано и благоустроено порядка 200 объектов ГУВД по Москве, построено 18 современных зданий, - сообщил Собянин. - Сегодня мы передаем столичным полицейским новое здание отдела внутренних дел в Котловке. Его площадь – в 10 раз больше, чем те тесные помещения, в которых отдел вынужден был ютиться до недавнего времени".

Новое здание райотдела на Нагорной улице построили по индивидуальному проекту за счёт столичного бюджета по программе "Безопасный город". Фото: М. Мишин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

ЧТО ПОСТРОИЛИ

До переезда ОМВД по району Котловка размещался в небольшом 2-этажном строении на улице Ремизова.

Новое здание райотдела на Нагорной улице построили по индивидуальному проекту за счёт столичного бюджета по программе "Безопасный город".

На трёх этажах есть все необходимое:

- кладовая хранения вещественных доказательств, комнаты раздачи боеприпасов и чистки оружия, стрелковая галерея (тир), спортзал;

- дежурная часть, комната приёма граждан, камера для задержанных, комната полицейских водителей, встроенный гараж на 17 машиномест с мастерской и автомойка;

- служебные кабинеты, детская комната милиции, архив, конференц-зал.

В ближайшие годы в Москве откроют еще порядка 20 новых зданий для районных отделов внутренних дел. Фото: М. Мишин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

ПЛАНЫ

В ближайшие годы в Москве откроют еще порядка 20 новых зданий для районных отделов внутренних дел. Пока эти ОВД размещаются на первых этажах жилых домов, в бывших детских садах и других неприспособленных или просто тесных зданиях.

ЦИФРЫ

Во время пандемии в Москве масочный и перчаточный режим в городском транспорте контролируют почти 2000 сотрудников Транспортного комплекса с участием порядка 1000 сотрудников УВД на Московском метрополитене. Ежедневно проводятся сотни рейдов.

Всего в столице в антикоронавирусных мероприятиях каждый день участвуют около 6 500 сотрудников полиции.