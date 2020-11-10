Хотели продать за 19 млн рублей, потом распилить: куда пропал самолет с Ходынского поля

Самолет ТУ-134 пропал из района Ходынское поле, где шесть лет простоял возле жилых домов и торгового центра «Авиапарк». Фото: аэродром "Орешково"

Самолет ТУ-134 пропал из района Ходынское поле, где шесть лет простоял возле жилых домов и торгового центра «Авиапарк». Детишки любили рассматривать крылья, девчонки устраивали фотосессии на фоне лайнера. Он стал своего рода достопримечательностью района, необычным арт-объектом, местом для встреч – «возле синего самолета». Но утром 10 ноября местные жители обнаружили пропажу. «КП» выяснила, куда пропал самолет и почему его нельзя было оставить?

Подрезали крылья

Когда самолет грузили на огромный прицеп, жители района спали. На часах было около полуночи. Однако некоторые видели из окон, как самолету отпиливали крылья, хвост, а потом увезли в неизвестном направлении.

- У меня под окнами стоял самолет. Под словом самолет я понимаю полноценный ТУ-134. При покупке квартиры там был офис продаж жилищного комплекса и проводился опрос, есть ли желание платить ежемесячно 250 рублей (в комплексе около 2000 квартир), чтобы сохранить этот самолет. Я, конечно же, был согласен. Но, видимо, отрицательных ответов было больше, - рассказывает местный житель Андрей Лухин.

Утром 10 ноября местные жители обнаружили пропажу. Фото: аэродром "Орешково"

Сейчас на места самолета мусор, какие-то детали. И воспоминания, о том, как до 2003 года на месте жилого комплекса был аэродром имени Фрунзе, а в 2014 году появился ТУ-134, из которого сделали офис продаж. Потом застройщик продал квартиры и все… офис-самолет стал не нужен. Что с ним делать?

Год назад его пробовали продать за 19 млн рублей на Авито (ну, а где еще продавать самолет?), но не получилось. Ему подрезали крылья – тоже самое сделали и на Яндекс.Картах. Возле самолета стали благоустраивать территорию – высадили деревья, сделали детскую площадку. Но этой ночью приехало три большие машины и дело все-таки было завершено. На картах города самолет тоже удалят из этой локации.

- Карты обновляются каждый день. Мы внимательно смотрим на все изменения в городе и стараемся максимально оперативно отображать их на онлайн-карте. Этот объект уже ждет своей очереди на удаление из этой локации в ближайшем обновлении, - рассказали в пресс-службе «Яндекс».

Тем временем местные жители стали писать грустные посты в соцсетях, а «КП» стала искать самолет.

Самолет попадет в музей

И нашли самолет не на помойке, а на аэродроме «Орешково». Данный борт, к сожалению, нельзя восстановить до первоначального вида и полететь на нем. Но уже в 2021 году он станет отличным экспонатом в музее, который расположен на территории «Орешково».

Когда самолет грузили на огромный прицеп, жители района спали. Фото: аэродром "Орешково"

- Нам этот самолет передала на хранение компания «Интеко», которая застраивала жильем тот район, с возможностью дальнейшего выкупа. Любой отечественный самолет – это дорогой экспонат. С каждым годом их становится все меньше, и каждый самолет становится дороже, - рассказал «КП» Владимир Лисняк, руководитель регионально-общественной организации «Альбатрос-Аэро».

- Сколько может стоить такой самолет?

- Зависит от состояния. Если без двигателя, то начальная цена от 5 млн рублей. А тот, который сейчас нам передали, стоит намного дороже, так как он переделан под офис продаж – там хорошая внутренняя отделка, система кондиционирования, отопления и противопожарная. Он фактически переделан в жилой дом.

Так как у самолета цела кабина, то дети смогут посидеть за штурвалом, почувствовать себя пилотами. А также в салон подведут электричество и приспособят под развлекательные мероприятия.

- Для транспортировки пришлось подрезать крылья и хвост, теперь нужны новые?

- Нет, они очень аккуратно сняты. В ближайшее время соберем самолет. Доставка была ночью – потребовалось восемь часов, чтобы он доехал к нам в Калужскую область. Мы хотели бы вернуть оформление и раскраску самолета – сейчас он синего цвета с название жилого комплекса, а сделаем его белого цвета с синей полосой, - говорит Владимир Лисняк.

Ежегодные затраты на арт-объект почти 5 млн рублей

История закончилась благополучно – самолет в надежных руках. Но все же остался вопрос: почему его не оставили на Ходынском поле? «КП» спросила об этом компанию «Интеко», которая застраивала жильем район и, собственно, установила там офис-самолет.

- Сохранение самолета в качестве достопримечательности рядом с нашим апарт-комплексом «Лайнер» было бы затруднительным сразу по нескольким причинам. Во-первых, его содержание требовало бы значительных финансовых затрат – около 5 млн рублей ежегодно. Эта сумма складывается из необходимости поддержания надлежащего вида объекта, а также его охраны. Например, самолет привлекает большое внимание детей, и нельзя допустить, чтобы они получили травмы при попытках на него забраться. Эти затраты в том числе легли бы и на жителей, но далеко не каждый из них оказался бы к такому готов. Во-вторых, это финансово-юридические моменты, связанные с балансовой стоимостью и передачей объекта, - рассказали в пресс-службе «Интеко».

Была и еще одна причина: самолет находится на городской территории. Строительная компания получала запрос от администрации города на освобождение земельного участка под благоустройство – здесь вполне может появиться детская или спортивная площадка. Пока же в компании решили, что в целях сохранения исторического наследия отечественной авиации самолет побудет на аэродроме «Орешково», где он будет доступен в качестве музейного экспоната.

- В будущем, по истечении срока хранения, мы планируем продать самолет за символическую цену, чтобы он остался частью музейной экспозиции, - сказали в пресс-службе «Интеко».

Почему нужно сохранить этот самолет?

Отечественная авиация довольно ценная. Об этом скажет каждый пилот. А у конкретного самолета модели ТУ-134 еще и очень любопытная история. Он был произведен 31 марта 1980 года. То есть ему уже 40 лет (!).

- С начала эксплуатации этот парень налетал 25 739 часов и совершил 15 305 посадок. Для самолета 2008 год оказался годом прощания с небом. В декабре его вывели из эксплуатации и поставили на хранение в Домодедово. Списали его после августа 2010 года и в декабре 2014 года перевезли треи лерами в Москву на Ходынское поле. Через шесть лет он оказался у нас. И мы продолжим его уже музейную историю, - рассказали в пресс-службе аэродрома «Орешково».

В последние шесть лет лайнер стал фишкой района, но арт-объект ночью увезли. Фото: Андрей Лухин

Хронология жизни одного самолета ТУ-134:

- 31 марта 1980 год – произведен, тогда же он получил номер СССР-65694 и был передан в эксплуатацию Латвии ской авиакомпании в аэропорт Скулте.

- 1991 год - после развала СССР самолет достался авиакомпании «Latavio»,

- 1994 год - был выведен из эксплуатации и встал на хранении в Риге,

- 1998 год - передали в Казахстан, где два года был в лизинге в «Bristow Helicopters»,

- 2000 год - улетел в Россию. У нас его зарегистрировали как RA-65694,

- 2001 год - отдали в лизинг «Аэрофлоту»,

- 2007 год – новый лизинговый контракт с авиакомпаниеи «Сибавиатранс» (AirUnion),

- 2008 – последний полет, вывели из эксплуатации и отправили на хранение в Домодедово,

- 2014 год – стал офисом продаж на Ходынском поле,

- 2020 год – переехал на аэродром «Орешково», где станет экспонатом в музее.

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