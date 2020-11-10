«Тихо, по-семейному»: В Московской области отменили массовые гуляния на Новый год

С семьей тихо, по-семейному, как и положено на Руси, мы будем отмечать Новый год Фото: Влад КОМЯКОВ

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил об отмене массовых новогодних гуляний из-за роста госпитализаций пациентов с COVID-19.

Ранее стало известно, что студенты работающих на территории Подмосковья вузов и колледжей с ближайшего понедельника переведены на дистанционное обучение. Со среды, 11 ноября, временно будут заблокированы социальные карты пожилым жителям региона, которые входят в группу риска.

- Массовых мероприятий нам также придется избежать, - сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в интервью радиостанции «Эхо Москвы». - Но с семьей тихо, по-семейному, как и положено на Руси, мы будем отмечать Новый год.

В то же время Воробьёв отметил, что о тех или иных ограничениях во время новогодних праздниках решения пока нет - подмосковные власти будут исходить из сложившейся ситуации.

- Сейчас мы не будем пытаться предугадать. Но сделаем все для того, чтобы каждая семья Новый год встретила с улыбкой, в тепле и с хорошими пожеланиями друг другу.

На текущий момент общее число заболевших коронавирусом на территории Подмосковья с начала пандемии - более 92 тысячи человек. 1730 пациентов с ковидом скончались. Больше всего заболевших в Королеве, Красногорске, Подольске, Одинцове и Сергиевом Посаде.

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