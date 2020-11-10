Будем отмечать по-семейному: все рестораны закроют в новогоднюю ночь в Москве

Новый год будет, он никуда не денется, он наступит по плану, 31 декабря Фото: Влад КОМЯКОВ

Встретить Новый Год в ресторанах столицы 31 декабря запретили. Заведения закроются с 23.00 до 6.00, а значит, что поздравления президента нужно будет послушать дома по телевизору, а также бой курантов и сами порезать «Оливье».

- Новый год будет, он никуда не денется, он наступит по плану, 31 декабря. Но, видимо, в несколько более скромном формате. Большинство ресторанов в ночное время работать не будут, вернее, не большинство, а все, — сказал глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире канала «Россия 24».

Культурная программа, по словам Немерюка, которая обычно проводилась в новогоднюю ночь в ресторанах, в этом году будет отменена.

- Заранее установив ограничения на работу индустрии отдыха и развлечений, мы хотим избавить учреждения и бизнес от ненужных трат, которые приносит внезапная отмена концертов и других праздничных мероприятий, - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Безусловно, встретить Новый год можно 31 декабря, но немного раньше – рестораны и кафе же будут открыты до 23.00. Рестораторы уже шутят, что можно встречать Новый Год вместе с Владивостоком (по местному времени).

- Стоит сказать, что в Москве два вида ресторанов: которые проводят новогоднюю ночь и которые не проводят. Есть ряд заведений, которые закрываются 31 декабря в 19-20 часов. И открываются 1 января ближе к вечеру, понимая, что многие отмечают Новый год дома – по-семейному, - рассказал «КП» Евгений Демченко, амбассадор Федерации рестораторов и отельеров.

При этом есть ряд ресторанов и кафе, которые проводят новогоднюю ночь, приглашая известных артистов, диджеев, Деда Мороза и Снегурочку, юмористов. Такие заведения, конечно, потеряют прибыль. Но при этом она не месячная, за счет того, что нужно было бы привлекать персонал и платить двойные гонорары.

- Вообще ноябрь и декабрь – это самые прибыльные месяцы, ведь в это время проводят больше корпоративов и вечерних мероприятий. Но сейчас для индустрии это удар. Конечно, заведения уже задумываются, чтобы перенести вечеринки с 20.00 на 18.00, петь в караоке тоже придется раньше, - говорит Евгений Демченко.

И уже есть реальные примеры того, что бары готовятся к дневным вечеринкам. Ведь работать в режиме до 23.00 придется ближайшие 2,5 месяца – до 15 января 2021 года.

- Готовим свои заведения к переходу на дневной режим с «вечеринками», которые будут начинаться в 18.00 или даже в 16.00. Это отразится на графике работы и диджеев, и барменов, и кухни, так как нагрузка будет распределяться по графику, который не типичен для баров. Ждем в гости «удаленщиков» со свободным графиком работы, студентов, которых сейчас распустили на дистанционное обучение и всех, кто бы хотел, чтобы барная культура в Москве продолжила свое существование, - рассказал Валерий Лизунов, совладелец баров PARKA и «Проходное место».

Напомним, что вводимые ограничения не распространяются на торговлю на вынос и курьерскую доставку готовых блюд, которые по-прежнему могут осуществляться круглосуточно. То есть любимую еду можно будет заказать в ресторане, но съесть ее уже дома.

- Организациям, осуществляющим деятельность, связанную с обслуживанием граждан, рекомендуется использовать систему регистрации номеров телефонов (чек-ин) посетителей и работников, - посоветовали власти Москвы.

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