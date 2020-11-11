Пошла жара! Из-за похолодания в Москве температуру в батареях домов повысили

Коммунальщики повысили температуру в системе отопления из-за похолодания в столице. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За окном - всего плюс 2, колючий ледяной ветер и первые ночные заморозки. В Москве резко похолодало. На улицу лишний раз выходить совсем не хочется. Тем более, что батареи дома и в офисах шпарят огнём. Коммунальщики повысили температуру в системе отопления из-за сильного похолодания в столице.

«В такую погоду принято решение увеличить температуру теплоносителя в городской системе теплоснабжения, сейчас в магистральных сетях она составляет 82-84 градуса», - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, режим работы отопительной системы выбирают в зависимости от температуры наружного воздуха. Например, при среднесуточной температуре +4 жар в батареях поднимают до плюс 75-77 градусов, при понижении до +3 - увеличивают до плюс 77-79 градусов.

При этом коммунальщики заранее получают приказ "Огонь!" на основании краткосрочного прогноза погоды. В холода жарой в квартирах и офисах рулят не только с помощью понижения или повышения температуры теплоносителя, то есть воды в батареях, но ещё и увеличивая или сокращая напор в системе. Все это делается под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основе показателей температурных датчиков.

Подробнее о том, сколько градусов должно быть в квартире зимой, и другие правила отопительного сезона в Москве - читайте здесь.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ

В Москве, если батареи дома греют слабо, сообщить об этом можно любым удобным способом:

1. По телефону

- на выделенную «горячую линию» Общегородского контакт-центра - 8-800-100-23-29;

- на круглосуточную «горячую линию» Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) - 8-495-539-59-59. Здесь также помогут разобраться с неполадками в системе тепло- и водоснабжения;

- в Единый диспетчерский центр (ЕДЦ) Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы - (495) 539-53-53 (круглосуточно).

2. Через интернет

- с помощью мобильного приложения «Госуслуги Москвы».

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Как добиться от управляющей компании горячих батарей в своей квартире в Москве. Инструкция "КП"

Тепло в квартирах и офисах обязаны включать без задержек (подробности)