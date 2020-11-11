Какое влияние имеет знак зодиака на абонентов мобильной связи?

Фото: Shutterstock

В Московском регионе лидерами по продолжительности разговоров второй год подряд остаются Близнецы – в 2020 году они проговорили на 26% минут больше, чем годом ранее. Также в тройке лидеров оказались Тельцы и Раки. Что примечательно, люди, рожденные в период с 21 июля по 9 августа, за год переместились в рейтинге с пятой строчки на третью. Аналитика показывает, что их любовь к личному общению зависит от внешних факторов – во время пандемии этот знак зодиака больше нуждался в поддержке близких. Тройке лидеров этого года астрологи приписывают общительность, трудолюбие и харизматичность.

Близнецы также лидируют по количеству скачанного дата-трафика – в этом году им потребовалось на 53% больше гигабайтов, чем в предыдущем. В рейтинге самых любознательных знаков вторую строчку занимают Овны, сместив «разговорчивых» Тельцов на третье место. Интересно, что люди, родившиеся в период с 21 марта по 20 апреля, в прошлом году пользовались мобильным интернетом значительно меньше и занимали лишь четвертую строчку рейтинга.

В 2020 году представители разных знаков зодиака, проживающие в Москве и области, чаще всего общались друг с другом в сентябре – в момент начала «бархатного» сезона и всплеска путешествий по России людям понадобилось наибольшее количество минут для разговоров с близкими. Потребность в общении в период отпусков также подтверждают данные по числу скачанных гигабайтов – мобильным интернетом москвичи активнее пользовались в августе.

Наименее общительными и в 2020, и в 2019 году оказались Скорпионы и Стрельцы. Интересно, что представители этих знаков зодиака говорили и качали меньше, чем Рыбы, которых астрологи называют не слишком общительными.

Большинство представителей «разговорчивых» знаков зодиака (Близнецы, Тельцы и Раки) предпочитают двухсимочные смартфоны Honor Dua-L22 и Samsung SM-A105F/DS. Среди обладателей Apple IPhone 7 лидируют Близнецы, Девы и Тельцы. Среди поклонников Xiaomi Redmi 7A больше всего Весов и Скорпионов

Самые распространенные мужские имена среди всех знаков зодиака: Александр, Сергей и Алексей. Женщин чаще всего зовут Елена, Татьяна и Наталья.