Дептранс Москвы заявил, что в столичном метро нет коронавируса

РНК коронавируса в Московском метро не обнаружено Фото: Иван МАКЕЕВ

На днях в федеральном Роспотребнадзоре сообщили, что чаще всего заразиться коронавирусом COVID-19 можно в транспорте. Об этом в интервью каналу "Россия 1" сказала Анна Попова, глава Роспотребнадзора РФ.

- Самые опасные места — там, где мы не можем находиться на социальной дистанции друг от друга. Чаще всего люди заражаются в транспорте,— сказала Анна Попова.

В связи с этим заявлением было проведено исследование в московском транспорте: на автовокзалах, объектах метро, в автобусах, трамваях и электробусах. Коронавируса на поверхностях транспорта и инфраструктуры не обнаружено. Исследование проходило в период с 10 сентября по 3 ноября, всего было сделано около 8500 смывов на наличие коронавируса. Результаты были направлены главе Дептранса Максиму Ликсутову. "КП" подтвердили наличие такого письма.

- По результатам проведенных исследований смывов, согласно экспертным заключениям, выполненным аккредитованной организацией ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Москве", РНК коронавируса не обнаружено, - значится в письме.

В документе указано, что исследования проводились в метро на 17 станциях, там брались смывы с поручней лестниц, эскалаторов, билетных полок, дверных ручек, поручней дверей, терминалов продажи билетов, валидаторов. А также в десяти вагонах подвижного состава - поручни, двери, информационные табло, сидения.

Роспотребнадзор проводил исследования на трех международных вокзалах: "Северные ворота", "Южные ворота", "Саларьево".

Подобные исследования ранее проводили в июне 2020 года. Тогда проверили 10 станций метро, 20 автобусов, электробусов, трамваем. Было взято 280 смывов и коронавируса на поверхностях не было обнаружено.

- В Москве на каждой станции стоят санитайзеры, а весь транспорт дезинфицируют несколько раз в день. Такие же меры приняты, например, в Лондоне — там в метро стали использовать медицинский антисептик, - рассказали в Департаменте транспорта.

Также в ведомстве напомнили, что каждый может сделать транспорт безопасным — для этого достаточно носить маски и перчатки, дезинфицировать руки и соблюдать социальную дистанцию.

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