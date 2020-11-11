Собянин: "Начало 2021-го будет тяжёлым, но к концу года все будет хорошо"

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

День экономиста отмечается в нашей стране сегодня, 11 ноября. К празднику в столице приурочили открытие форума «Сильные идеи для нового времени». Его проводят Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс.

В Центре международной торговли (ЦМТ) на Красной Пресне, который стал площадкой форума, собрались сегодня авторы наиболее перспективных идей, представители региональной и федеральной власти, блогеры и лидеры мнений, представители крупного бизнеса и некоммерческих организаций (НКО), руководители государственных компаний, члены Наблюдательного совета АСИ.

Ожидаемо участники форума будут обсуждать стратегии для поиска баланса между сохранением экономики и борьбой с пандемией COVID-19. Об этом говорил в своём выступлении на открытии форума мэр Москвы Сергей Собянин.

- Конечно, Москва - не отдельный остров, все мировые тренды сказываются на экономике города, - сказал Сергей Собянин. - Сегодня минус 60 процентов имеем по гостиничному сектору. Экономика Москвы во многом зависит от того, как будет разворачиваться сценарий в мире.

По его словам, Москва не зависит от чего-то одного в экономике, все сектора одинаково представлены в городе.

- Снижение по всем столичным отраслям произошло в целом на уровне около 3 процентов, хотя в отдельных секторах до 50-60 процентов, но в целом экономика балансирует, - отметил мэр. - Летом мы видели, как экономика быстро начала восстанавливаться во время спада коронавируса. Сегодня мы столкнулись со второй волной, и в мире не могут остановить эту волну. Во всех странах вводят все более жёсткие ограничения.

Мэр столицы считает, что скоро ситуация улучшится.

- У нас нет оснований менять стратегию развития Москвы, - заявил Собянин. - Уверен, что через несколько месяцев выйдем из пика пандемии.

Мы понимаем, что осенняя и зимняя история с пандемией будет последняя, на выходе целый ряд вакцин, в том числе отечественных. Вакцинация уже составляет миллионы людей. Наша стратегия рассчитана на годы, а не на месяцы. Будет продолжено развитие транспорта, остальных программ, создание конкурентного города. Это наша базовая задача.

По его словам, происходящее сейчас в экономике не стоит воспринимать только в чёрных красках.

- Можно как угодно считать экономические потери, но нужно смотреть на практическую ситуацию, - сказал мэр. - В мире все схлопнулось. Когда такое было? Это уже какая-то войнушка. Но отскок в экономике сейчас произойдет быстрее, чем в какой-то другой кризис. Вы сидите дома, никуда не ездите, потом появилась возможность получить отложенные услуги. Экономика восстановится. Хотя 2021 год будет тяжёлым, начало года станет даже тяжелее 2020-го. Но к концу 2021 года все будет хорошо.

ЧТО ЕЩЁ ОБСУДЯТ

В трехдневной программе форума - дискуссии, презентации идей, сессии по семи темам, среди которых «Современная экономика», «Новая технологическая стратегия», «Новые компетенции», «Новое городское развитие», «Новая социальная стратегия», «Новая молодежная повестка», «Новые идеи для бизнеса».

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