Умерших от коронавируса в Москве предлагают хоронить в полупрозрачных гробах

В ГБУ «Ритуал» ввели в ассортимент новые гробы. Верхняя часть крышки выполнена из оргстекла. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пандемию коронавируса Минздрав рекомендовал хоронить умерших от ковида в закрытых гробах. Ритуальные фирмы жестко следуют этой норме и не позволяют родным прикоснуться к усопшим, если у тех был соответствующий диагноз. Поэтому прощальные церемонии проходят у закрытого гроба либо вовсе отменяются. Однако бизнесмены от загробного мира придумали выход: прозрачную крышку.

В ГБУ «Ритуал» ввели в ассортимент новые гробы. Верхняя часть крышки выполнена из оргстекла — прозрачного пластика. Соединение получается герметичным, поэтому близкие смогут хотя бы так прикоснуться к усопшему. Стоимость изделия около 49 тысяч рублей. Возможны наценки за размеры и дополнительные комплектующие.

— Прежде чем положить в гроб умершего от коронавируса, его запечатывают в черный пакет, засыпают все хлоркой, опрыскивают антисептиками. Поэтому если у погибшего был подтвержденный диагноз, то смысла в такой крышке нет. Там будет лежать черный пакет. Нужно смотреть, что написано в заключении о смерти и на основе этого принимать решение, делать стеклянную крышку или нет, — рассказали в диспетчерской ГБУ «Ритуал».

Корреспондент kp.ru обзвонил и другие ритуальные компании Москвы. Там новинке не удивились и сообщили, что подобные гробы в каталогах существуют давно, но спроса на них нет.

— Двухметровый гроб модели «Классик» стоит 24 тысячи рублей: это с постелью, подушкой, покрывалом. Если доплатите еще 4000 рублей, обычную крышку заменим на прозрачную, — рассказали в одной из столичных ритуальных контор.

В других компаниях предложили еще большую вариативность. Так, гроб из сосны «Прадо» с крышкой из настоящего, а не пластикового стекла, стоит около 130 тысяч рублей. Крышка не вся стеклянная — деревянная рама, в которую интегрируются стеклянные элементы.

Также стекло предложили установить на так называемые американские модели гробов. Чтобы представить такой, достаточно вспомнить любой грустный голливудский фильм, где показана церемония прощания. У таких гробов две крышки: первая закрывает усопшего по пояс. Вторая начинается выше груди — во время церемонии открыта. Добавить стеклянный элемент на верхнюю часть стоит около 30 тысяч рублей. При том что сами гробы стартуют от 150 тысяч рублей.

КСТАТИ

В Москве продолжаются онлайн-трансляции похорон

С наступлением пандемии в столичном регионе ритуальщики начали оказывать новую услугу. Чтобы не нарушать самоизоляцию близким покойного предлагают организовать прямой эфир из ритуального зала, крематория или кладбища. Большинство делает это бесплатно, если заказываешь у них организацию похорон. Сотрудник устанавливает на штатив телефон или камеру, которые транслируют картинку в интернет. Доступ к эфиру только у тех, кому прислали ссылку.