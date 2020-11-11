Собянин: «Борьба с коронавирусом уже обошлась Москве в 500 миллиардов рублей»

11 ноября открылся форум «Сильные идеи для нового времени». Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

В Центре международной торговли (ЦМТ) на Красной Пресне в Москве сегодня, 11 ноября, открылся форум «Сильные идеи для нового времени». Событие приурочено к Дню экономиста (отмечается в нашей стране 11 ноября). Главной темой дискуссий ожидаемо стало влияние пандемии на экономику.

- Мы действуем в этой ситуации по классике, во-первых, должны на 100 процентов выполнить свои социальные обязательства, - сказал мэр Сергей Собянин на открытии форума. - Мы не должны отступать, и на это у нас деньги есть. Пособия, зарплаты, финансирование бюджетных учреждений, все будет исполнено. В этом году на борьбу с коронавирусом столица потратила примерно 500 миллиардов рублей (ранее мэр объяснил, что 250 миллиардов рублей составили траты из городского бюджета и ещё примерно столько же столица недобрала налогов. - Прим. авт.). В этом году справимся, но тот жирок, который накопился в Москве, мы его съедим. А на следующий год этот дефицит - 500-600 миллиардов - брать неоткуда.

По его словам, одновременно такую же сумму составляет адресная инвестиционная программа Москвы.

- И по большому счету, если по-бухгалтерски подойти к этому, дебет с кредитом, все инвестиции в ноль и все в порядке, бюджет сбалансирован, - сказал мэр. - Но это означает обнулить экономику города, его развитие и завтрашний день. Мы действовали и в 2010, и в 2014 году по одному сценарию - мы никогда не снижали объём инвестиций в экономику города. Даже в самой сложной ситуации мы оставляли или наоборот наращивали инвестиции, чего бы на это не стоило. Это всегда запускало мотор экономики.

По его словам, такая тактика помогла через год-два восстанавливать и налоговые поступления, и рост экономики.

- И в этот раз мы поступим ровно так же, - заявил Собянин. - Денег в балансе бюджета у нас нет, но мы их займём и обеспечим такой же объем адресной инвестпрограммы, который был в 2019 и 2020 годах, и даже чуть больше. Сохраним строительство дорог, метро, развитие инфраструктуры, все городские программы. На каждый наш рубль придёт 2-3 рубля частных инвестиций. Это приведёт к перезапуску всего механизма, росту инвестиций в основной капитал, дальнейшему росту налоговых поступлений. Мы всегда так действуем, и это каждый раз даёт свой результат.