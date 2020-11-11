Не шумите, москвичи, не шумите: в московских парках уснули ежи с барсуками

Ежи в зеленых зонах Москвы уходят в зимнюю спячку Фото: Shutterstock

А теперь представьте. Вы целые сутки отпахали на заводе, пришли домой, рухнули на диван. И отрубились. И тут сосед с верхнего этажа включает Стаса Михайлова (на всю), начинает сверлить стены, гогочет как умалишенный, топает, играет на пианино. Короче, будит вас самыми изощренными способами. Вы дергаетесь. Вскакиваете. Колотите скалкой по батарее. Пытаетесь уснуть. Снова и снова... Но соседушко не унимается.

Как вам вообще такое? Понравится? Вряд ли.

Вот и те животные, которые погрузились в спячку, тоже не хотят, чтобы их беспокоили. Причем вы с нарушителем тишины еще можете как-нибудь справиться (позвонить в полицию, например, - если тот буйствует ночью), а вот ежи нет.

- Сейчас на природных территориях столицы нужно вести себя тихо и осторожно, - на полном серьезе сообщили «КП» в Мосприроде. - Чтобы никого не разбудить. Орешниковые сони уже уснули. На подходе ежи, змеи, барсуки, лягушки и насекомые.

Барсуки готовятся к зиме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Если это всё же случилось, добавляют специалисты, и к вам вышел сонный барсук, не надо его трогать или подкармливать. Млекопитающее немного побродит и, повинуясь инстинктам, снова завалится спать.

Разбудить орешниковую соню, спящую в дупле, вообще подобно смерти. Для животного, разумеется. Во второй раз этот грызун может не уснуть и попросту погибнуть. Дрыхнет соня почти до апреля.

Уходят на жесткую удаленку и ежи, которые сейчас жирненькие как барчонки.

Орешниковые сони заснули до весны. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Селятся они, как правило, в кустах, ямах, заброшенных норах или в корнях деревьев, - рассказали в Мосприроде. - Свой дом ежи утепляют сухой травой, листьями, мхом. В укрытия колючий зверёк прячется в октябре, при первых заморозках. Проспать ежи могут полгода.

Барсуки тоже вот-вот уснут. Они тоже зимуют в норах, которые сами себе и выкапывают.

Ужи и гадюки спят в убежищах, сооруженных из веток деревьев. Или, например, под корягами. Продолжительность их отдыха доходит аж до восьми месяцев. Обыкновенный уж и обыкновенная гадюка, напомним, занесены в Красную книгу Москвы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зима не за горами: в Москве животные меняют шерсть

Речь идёт о зайцах, белках, ласках и других млекопитающих (подробности)