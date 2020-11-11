В Оперштабе ответили на главные вопросы о новых мерах против коронавируса в Москве

В Москве введены новые ограничительные меры в связи с коронавирусом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В столице ввели новые ограничения на ближайшие два месяца, среди которых посещение ресторанов и кафе в ночное время и временное приостанавление культурных, выставочных мероприятий с участием зрителей. Москвичи задумались, а как отмечать Новый год, будет ли фестиваль "Путешествие в Рождество"? На популярные вопросы москвичей ответили в оперативном штабе по коронавирусу.

- Состоится ли фестиваль "Путешествие в Рождество"?

- В этом году не будет проводиться. Также отменены традиционные новогодние елки. При этом для праздничного настроения будут украшены улицы и площади города.

- Будут ли проводиться проверки по соблюдению ограничительных мер?

- Да. Контролировать будут сотрудники полиции и ОАТИ.

- Планируется ли ограничить количество единовременно пребывающих постояльцев в домах отдыха или гостиницах, расположенных в Москве?

- Нет, такие меры пока не предусмотрены. Однако они могут быть пересмотрены в зависимости от ситуации с распространением ковида. Все гостиницы и дома отдыха должны соблюдать меры безопасности.

- Будут ли штрафовать школьников и студентов, которых перевели на удаленную систему обучения, если они будут свободно передвигаться по улице, на транспорте или в торговом центре?

- Нет, штрафы не предусмотрены. Однако школьникам и студентам рекомендовано воздержаться от необязательных поездок и прогулок, что поможет сократить распространение заболевания ковидом.

- Предусмотрены ли штрафы за проаедение корпоративов для сотрудников?

- Организация будет оштрафована, если при проведении корпоративных мероприятий будут нарушены санитарно-эпидемиологические ограничения. Участники мероприятия могут быть оштрафованы за несоблюдение масочно-перчаточного режима и соблюдения социальной дистанции 1,5 метров.

- Будут ли работать ледовые катки в Москве?

- Да. Режим работы катков будет изменен в соответствии с действующими требованиями Роспотребнадзора по соблюдению ограничительных мер.

- Откроются ли большие и популярные катки - на Красной площади, на ВДНХ и в Парке Горького?

- Да. Они будут работать с учетом ограничений, установленных Роспотребнадзором. В случае изменения ситуации с распространением коронавируса режим работы может быть пересмотрен.