Руководство московской школы защитило учительницу, попавшую в секс-скандал из-за интимного видео

Молодая учительница стала жертвой шантажа. Фото: Shutterstock

Мы знаем случаи, когда преподавателей увольняли из-за фотографий в купальниках. Причем не спасало даже то, что педагоги были на хорошем счету и не имели претензий по работе.

Подробности интимной жизни человека, слитые в сеть, становятся пятном на его репутации, ломают судьбы и карьеры.

Субботняя ситуация с Дзюбой добавила масла в огонь: не защищен никто, ни знаменитость, ни простой человек.

И вдруг в одной московской школе происходит совершенно удивительная история, идущая поперек этой бесчеловечной тенденции. Учительницу, угодившую в секс-скандал, не только не уволили из учебного заведения, но и защитили от нападок со стороны.

25-летняя девушка стала жертвой разводки подонка и мошенника, которого считала чуть ли не своим женихом.

Светлана (имя изменено) — подающий надежды молодой педагог. Несколько лет назад она закончила Брянский педагогический университет и переехала в Москву. Не так давно в соцсетях она познакомилась с милым молодым человеком.

Он осыпал девушку комплиментами, много и откровенно рассказывал о себе. Светлана тоже начала открываться. Свою роль сыграла и пандемия, удаленка, вынужденное затворничество.

Девушка все больше проваливалась в эти отношения, переписки становились всё откровеннее. Вскоре молодые люди стали созваниваться, а ещё через какое-то время дело дошло и до видеосвязи.

Во время одного из видеозвонков Максим предложить Свете виртуальный секс. Далеко не сразу, но девушка согласилась. Но очень скоро она пожалела об этом: Максим моментально забыл про нежные письма, звонил только по скайпу и сразу переходил к вирту.

Однажды вечером Максим в очередной раз позвонил Светлане и попросил доступ к ее банковским картам.

- Зачем тебе? - Надо. - Зачем? - Мож, сюрприз.

Он настаивал. Она отказывала. В конце концов они поссорились.

И тут он сказал, что в таком случае разошлет откровенное видео с ее участием коллегам и лично директору школы.

Оказывается, он записывал все их интимное общение. И теперь хочет денег за молчание.

Светлана страшно испугалась, молила ничего не делать. Собрала все свои учительские сбережения – 51 тысячу рублей – и перевела мошеннику.

Этого хватило на несколько недель. Потом шантажист снова объявился, и снова с требованием дать денег.

Поняв, что это не кончится никогда, Светлана пошла в полицию.

— Поступило заявление о мошенничестве от 25-летней гражданки. Потерпевшая сообщила, что через интернет познакомилась с молодым человеком, который оказался мошенником. Она перевела ему сумму 51 000 рублей за нераспространение сведений, порочащих честь и достоинство, — сообщил источник kp.ru.

Полиция начала проверку, а Светлана отправилась к директору школы, чтобы самой во всем признаться. Девушка была уверена, что сейчас ее заставят написать заявление на увольнение после того, как она расскажет, что интимное видео с ней может вскоре всплыть в сети. Но....

Руководство школы в полном составе встало на сторону попавшей в неприятную историю преподавательницы. В школе решили, что даже если видео когда-то попадёт в сеть, то они не будут реагировать на него, и уж точно не собираются заострять на этом внимание. Администрация школы считает, что ошибиться или стать жертвой мошенников может каждый. И преследовать за это кого бы то ни было совершенно несправедливо. Также коллеги девушки рассказали, что Света очень отзывчивый и внимательный педагог, но, к сожалению, очень доверчивая. Света привыкла верить людям на слово.

— Обвинений в адрес учительницы начальных классов не будет. Педагог работает в нашей школе уже третий год, она всегда внимательна и доброжелательна с детьми, соблюдает дисциплину и относится к работе с большой ответственностью. Администрация школы надеется, что она и дальше будет работать в нашем коллективе, трудовой договор из-за каких-то посторонних вещей с педагогом расторгать никто не собирается, — прокомментировал ситуацию директор школы.

Чтобы оградить учительницу от нежелательного внимания, в школе приняли свои меры, а самой Светлане пришлось удалиться из соцсетей.

По понятным причинам номер школы мы не называем. Но всей редакцией на стороне преподавателей – так и надо!