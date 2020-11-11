Сергей Собянин отменил новогодние и рождественские гуляния в Москве

«Путешествие в Рождество» с ярмарками, танцами и театральными постановками в этом году не состоится Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В столице делают все возможное для остановки роста заболеваемости коронавирусом. Свою роль должны сыграть введенные до 15 января ограничения. Вот только для этого придется пожертвовать даже традиционным празднованием Нового года – ярмарок и фестиваля в этом году не будет. Об этом в интервью «Первому каналу» рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Мы приняли решение о запрете массовых культурных мероприятий, включая в том числе и крупные рождественские и новогодние мероприятия. Так, чтобы никого не вводить в заблуждение, чтоб не бизнес не тратился, организаторы не тратились на эти мероприятия. Новый год будет по расписанию, это большой семейный праздник, и у нас огромная традиция в России праздновать это дома, в кругу семьи, - сказал Сергей Собянин.

В этом году не состоится и любимый москвичами фестиваль «Путешествие в Рождество» с ярмарками, танцами и театральными постановками. Однако в столице готовятся к открытию ледовые катки, в их числе и самые большие – на Красной площади, на ВДНХ и в Парке Горького.

Мэр города выразил надежду, что Москва преодолеет пик заболеваемости через несколько месяцев. Почему вновь увеличивается количество заболевших? Сергей Собянин говорит, что около 50% всех перевозок происходит через Москву, 80% авиационных перевозок, к тому же в Европе огромная динамика роста COVID-19.

- Многие страны вообще вводят «комендантские часы», чрезвычайное положение, полные локауты. Мы должны видеть реальную динамику то, что у нас происходит в Москве. И мы видим, что, к сожалению, последние несколько дней идет рост заболеваемости, рост на медицинскую систему, - говорит Сергей Собянин.

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