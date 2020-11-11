Московским театрам и музеям рекомендуют ввести систему чекинов

Речь идет об обеспечении системы чекинов (прохождения с помощью QR-кодов или СМС на номер 7377 процедуры регистрации посещения) Фото: Михаил ФРОЛОВ

Театрам, музеям, циркам и зоопаркам, кинотеатрам и библиотекам рекомендуют ввести систему чекинов для сокращения роста заболевания коронавирусом. Об этом сказано в документе Департамента культуры Москвы.

- Рекомендуется обеспечить прохождение посетителями и работниками процедуры регистрации посещения, необходимой в том числе для последующего получения уведомлений о возможном контакте с заболевшим новой коронавирусной инфекцией (2019-nCov) с использованием специального электронного сервиса, - сообщается в документе.

Об этом же ранее было обозначено в указе мэра Москвы о новых ограничениях.

- Организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность, связанную с посещением гражданами их зданий, строений, сооружений (помещений в них), рекомендуется ввести систему регистрации посещения, - значится в указе мэра Москвы.

Речь идет об обеспечении системы чекинов (прохождения с помощью QR-кодов или СМС на номер 7377 процедуры регистрации посещения), которая в дальнейшем позволит отправить гостям уведомления о возможном контакте с заболевшим коронавирусом.

Напомним, что до 15 января 2021 года будет действовать ограничение по количеству зрителей в концертных залах, театрах и кинотеатрах - максимальное число не должно превышать 25%. Руководителям театров, концертных залов, кинотеатров, филармоний и других организаций уже поступило распоряжение сократить продажу билетов до 25% в период с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года включительно.

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