Ноябрьские каникулы в школах Москвы в 2020 году отменили

Ноябрьские каникулы в некоторых школах Москвы в 2020 году отменили. Фото: Евгения ГУСЕВА

Ноябрьские каникулы в некоторых школах Москвы в 2020 году отменили.

"Каникулы в октябре были двухнедельными и прошли во всех школах одновременно, - объяснили в городском департаменте образования и науки. - Следующие каникулы будут зимой".

Напомним, по решению мэра Сергея Собянина с 5 по 18 октября осенние каникулы устроили сразу во всех школах Москвы из-за сложной ситуации с коронавирусом. С 19 октября ученики 1 - 5 классов вернулись в классы. А дети с 6 по 11 класс продолжают оставаться на дистанционке до 22 ноября. Решение о дальнейшем продлении этого расписания власти ещё не приняли.

Отмена ноябрьских каникул с 14 по 22 ноября касается прежде всего тех школ, где обучаются по семестрам. При такой системе уроки проходят 5 недель подряд, а потом неделя даётся на отдых. Кроме того, у детей бывает также перерыв в учебе на новогодние праздники и летние каникулы.

Кстати, о том, что в этом ноябре школьникам не светит традиционная неделя свободы, в некоторых учебных заведениях предупредили родителей ещё в конце октября. Поскольку многие заранее планируют поездки и отдых в школьные каникулы.