От чего защитит традиционная сезонная вакцинация

Москва, как и весь мир, продолжает борьбу с коронавирусом. Осенью опасная инфекция вновь перешла в наступление. За последние дни заражённых стало больше. В понедельник, 9 ноября, выявлено 6897 случаев заболевания – антирекорд за всю пандемию.

При этом добавляются сезонные ОРВИ и другие респираторные заболевания.

О том, как сберечь здоровье в такой ситуации, рассказала главный врач московской поликлиники №2 Наталья Шиндряева.

ОСЛОЖНЕНИЯ СТРАШНЕЕ САМОЙ БОЛЕЗНИ

- Наталья Николаевна, можно ли защитить себя от гриппа и других респираторных заболеваний?

- Сезон простуд начался и температура на улице способствует вирусным болезням, в том числе и гриппу. Главная защита от него – это своевременно сделанная прививка. Сделать ее можно в своей поликлинике. Более того, наши врачи готовы выехать в офисы по заявке работодателей, чтобы провести вакцинацию сотрудников предприятий.

- А есть ли разница, какой вакциной уколоться - отечественной или зарубежной?

- Принципиальной разницы нет, поскольку технология изготовления вакцин от гриппа практически одинакова во всем мире. В Москве в основном прививаемся российской вакциной. Она эффективна, ее основная цель - профилактика и защита в том числе и от осложнений гриппа, его тяжёлого течения. Грипп страшен своими осложнениями, как пневмонией, так и другими воспалениями. Это особенно опасно для людей с хроническими болезнями, потому что может вызвать ухудшение их старых болячек.

НОСИМ МАСКУ И ПЕРЧАТКИ

- Что ещё, кроме вакцинации, может защитить от гриппа?

- Хороший иммунитет. Он держится на здоровом полноценном сне в течение 7-8 часов, хорошем сбалансированном питании с достаточным количеством белков, потому что белки являются основой иммунной системы, и витаминов с микроэлементами. Эти факторы также помогают защите организма.

Ещё не стоит забывать и о внешних способах профилактики в общественных местах - ношение маски и перчаток, соблюдение социальной дистанции и снижение личных контактов. За этот год борьбы с коронавирусом мы все уже хорошо выучили эти правила.

- А прививка от гриппа или какие-то другие лекарства помогут защититься от ковида?

- Прививка против гриппа специфическая, она именно от гриппа. Все меры, которые я уже назвала, это хороший способ себя защитить. Но в сезон вирусных инфекций сделанная прививка от гриппа говорит о том, что человек позаботился о своём здоровье и дополнительно себя обезопасил от лишней серьезной нагрузки на организм. Это важно во время пандемии.

ПРИ КОРОНАВИРУСЕ В МОСКВЕ ЛЕКАРСТВА ВЫДАДУТ БЕСПЛАТНО

- Если все-таки не удалось уберечься и человек заболел, где достать лекарство?

- Диагноз и лечение препаратами при гриппе, как и при любом другом заболевании, должен определять врач. Благодаря тому, что у нас есть экспресс-тесты на грипп, диагностика сегодня более быстрая, более качественная и достоверная. Если у вас признаки гриппа или ОРВИ, например, насморк, кашель, повышение температуры, осиплость голоса, нужно вызвать врача на дом. Он сделает экспресс-тест и при подтверждении диагноза назначит препараты в зависимости от степени тяжести болезни и наличия сопутствующих проблем со здоровьем. Врачи выписывают лекарства по международному непатентованному наименованию, под которым в аптеке может быть препарат с разными торговыми названиями. Выбор необходимых лекарств у нас есть. Если же человек заболел коронавирусом, то все необходимые препараты для лечения ему вообще выдадут бесплатно.