Возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства миллиардера Дмитрия Босова

Дмитрий Босов. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

В следственном отделе СК по Одинцово возбуждено уголовное дело по факту смерти миллиардера Дмитрия Босова. Его тело нашли в доме в поселке Усово на Рублево-Успенском шоссе в начале мая. Рядом лежал пистолет «Глок».

— Возбуждено дело о доведении до самоубийства, — сообщил источник kp.ru в правоохранительных органах.

По статье грозит до шести лет колонии. Впрочем собеседник отметил, что появление дела еще не означает активное расследование.

— Дело возбуждают, чтобы была возможность провести необходимые экспертизы и установить обстоятельства смерти. Доследственная проверка не позволяет провести столь подробные исследования. Поэтому после завершения всех проверок оно может быть закрыто, — добавил источник.

В пресс-службе ГСУ СКР по Московской области не стали комментировать информацию о возбуждении дела о доведении до самоубийства олигарха.

Напомним, тело Дмитрия Босова было найдено в ночь с 5 на 6 мая. Журнал Forbes ставил его на 86-ю строчку в рейтинге богатейших людей страны. Его состояние оценивали в 1,1 млрд рублей. Босов занимался развитием группы компаний «Аллтек». Через подконтрольные ей фирмы миллиардеру принадлежали существенные доли в компаниях по добыче угля, проектах по добыче газа в Арктике, а также комплексной застройке Подмосковья.

Дмитрий Босов не был известен обывателям, как другие российские олигархи. Однако в бизнес-среде его хорошо знали. Перед смертью бизнесмена широко обсуждался конфликт Босова с деловым партнером Александром Исаевым. У того была доля в угольной компании, но он был уволен за «вопиющие злоупотребления и хищения на вверенных ему участках работ».

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