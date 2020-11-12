QR коды в магазинах, ресторанах и фудкортах в Москве: где введут

Мэрия рекомендует торговле и общепиту работать по новым правилам Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вышел за хлебушком или новыми джинсами - не забудь зачекиниться! Столичные власти рекомендовали подключиться к системе QR-кодов торговым центрам и общепиту. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. Рассказываем, где введут в Москве QR коды.

- Требования по обязательной установке системы чекинов в кафе и ресторанах нет, - сказал Алексей Немерюк. - Но тем не менее мы видим, как рестораторы активно подключаются к системе. Мы также рекомендуем установить QR-коды магазинам, на фудкортах в торговых центрах, сетям быстрого питания и другим заведениям общественного питания.

По его словам, при этом никаких штрафов за отсутствие чекинов им не грозит, поскольку мера рекомендательная.

"Но я хотел бы отметить, что соблюдение всех мер, предусмотренных указом мэра, позволит не вводить более жёсткие ограничения в городе", - добавил Алексей Немерюк.

Ранее он сообщил, что система чекинов работает достаточно четко. Напомним, с 19 октября к ней подключились 1,5 тысячи ночных клубов, баров, ресторанов и гостиниц. Если в клубе или баре не будут использовать QR-коды, то учреждению грозит штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

С 5 ноября чекиниться на входе также должны все, кто хочет попасть в здания правительства Москвы. Система помогает сдерживать дальнейшее заражение горожан коронавирусом. Если среди побывавших за один день по QR-коду в одном здании окажется больной ковидом, то все остальные посетители считаются контактировавшими с ним. Каждому из тех, кто зарегистрировался в один день с заражённым, придёт оповещение на мобильник с напоминанием сдать тест на ковид и ограничить личные контакты. То есть не разносить возможную заразу дальше.