В Москве бригада мигрантов заставила подростков из Гольяново строить сауну

Рабочие должны были с нуля оборудовать в подвале многоэтажки сауну, с парилкой и бассейном. Фото: ГСУ СК РФ по Москве

В Москве будут судить бригаду приезжих из Средней Азии, которых обвиняют в похищении нескольких подростков - своих пленников мигранты заставляли строить сауну в подвале жилого дома.

Все произошло в районе Гольяново еще в мае 2019 года. Теперь же дело наконец-то дошло до суда.

- Рабочие должны были с нуля оборудовать в подвале многоэтажки сауну, с парилкой и бассейном, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Видимо, в какой-то момент мигранты решили, что сами не успевают и нужна помощь со стороны. В качестве таковой привлекли нескольких несовершеннолетних, которые гуляли во дворе.

По словам нашего источника, школьников сначала попросили помочь занести мешки, а затем закрыли дверь и угрозами заставили работать.

- Под обманным предлогом подросткам удалось сбежать и рассказать о случившемся родителям, которые обратились в правоохранительные органы, - сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

К слову, поначалу многие посчитали, что школьники преувеличили. Мол, на самом деле прогуляли где-то допоздна, а потом сочинили для родителей странную историю. Однако в ходе расследования было проведено несколько экспертиз - в том числе комплексные психолого-психиатрические, опросили около 40 свидетелей. И слова несовершеннолетних действительно были подтверждены.

Троим мужчинам предъявлены обвинения по статьям «похищение двух и более лиц, совершенное группой лиц с применением насилия из корыстных побуждений» (максимальное наказание - от 5 до 12 лет) и «использование рабского труда, в отношении двух или более лиц, несовершеннолетних, с применением насилия» (от 3 до 10 лет).

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Преображенский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу, - заявили в СК.

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